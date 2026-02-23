Astilleros Nereo no está dispuesto a aceptar el retranqueo de sus instalaciones

Hace unos días, la Asociación de Vecinos de Pedregalejo llevo a cabo una concentración junto a la sede de Astilleros Nereo para exigir el retranqueo de las instalaciones que, aseguran, permitirá la continuidad del Paseo Marítimo entre el barrio y los Baños del Carmen. Además, este colectivo también exige que no se lleve a cabo la construcción de un embarcadero tal y como plantean los representantes de Astilleros Nereo.

Los integrantes de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo piden la continuidad del Plan Especial de los Baños del Carmen, que prevé retranquear los astilleros hasta una parcela situada en la esquina más próxima a las casas del futuro parque, lo que permitiría dejar sitio al paseo marítimo frente al mar.

Las posturas entre el colectivo vecinal y Astilleros Nereo están distantes sin posibilidad de punto de encuentro, mientras que en el Ayuntamiento, los partidos de la oposición, a instancias de VOX, han solicitado la revisión urgente de la obra de renovación del paseo marítimo de Pedregalejo tras detectar posibles irregularidades que afectan al conjunto industrial histórico de Astilleros Nereo.