Málaga aglutina un 28,5% de la oferta inmobiliaria de lujo en España, según un informe de Dils Lucas Fox

El buen clima, la belleza de sus pueblos y paradisíacas playas, la calidad de vida, así como una excelente oferta cultural y gastronómica son algunas de las claves para que Málaga sigua liderando la oferta nacional de lujo, por delante de otros destinos como Mallorca con el 25,3% de propiedades prime del país, Madrid con un 11% o Barcelona, que cuenta con un 7,5%.

En 2025, una de las operaciones más destacadas cerradas por Dils Lucas Fox Málaga fue la venta de una villa de estilo andaluz de 600m2 construidos en el prestigioso barrio del Limonar, con impresionantes vistas a la bahía de Malaga, por un precio de 3,7 M€.

Revalorizaciones de entre el 6 y 10% en el segmento prime

Málaga constituye una zona de gran atractivo para los clientes internacionales que buscan experiencias únicas y un estilo de vida exclusivo, pero sigue existiendo un importante déficit de oferta que incide en el alza de los precios.

Tal como explica Rodolfo Núñez, director de Dils Lucas Fox Málaga: “Tenemos excelentes perspectivas para 2026, pero es fundamental potenciar la obra nueva para dar respuesta a la creciente demanda del mercado. En este contexto prevemos revalorizaciones en torno al 6% en muchas zonas de la provincia, pudiendo incluso alcanzar el 10% en algunos puntos de alta demanda de la ciudad de Málaga”.

Respecto a las motivaciones para adquirir una vivienda de lujo en la Costa del Sol, un 50% de los compradores que se decantan por Málaga buscan una segunda residencia, seguidos de un 38% que adquieren el inmueble como vivienda principal, y el 12% restante lleva a cabo una inversión.

En cuanto a su procedencia, el 75% son de la UE, mientras que el 25% restante provienen de EEUU y de Latinoamérica. Además, se prevé seguir incrementando la llegada de compradores estadounidenses y también de clientes procedentes de Oriente Próximo y del sudeste asiático.

La tipología de propiedades de alto standing más demandadas en la provincia son apartamentos, con más del 63% de las operaciones, seguidas de las villas de lujo (25%), y en tercera posición se sitúan los áticos, con un 12% de las ventas.