La demora media en la provincia de Málaga para una cita médica es superior a los nueve días

Los integrantes de la plataforma Jubilad@s del SAS, compuesta por profesionales sanitarios jubilados en la actualidad, han elaborado el Informe en Atención Primaria en Málaga. De dicho informe se extrae como conclusión que la media de demora para lograr una cita en Atención Primaria en el conjunto de los distritos sanitarios de la provincia está por encima de los nueve días, en concreto 9,27.

José del Río, integrante de la plataforma, ha asegurado en Más de Uno Málaga que el sistema sanitario andaluz está en un periodo de "degradación", por lo que entienden que "se deben tomar medidas para mejorar la situación con la incorporación de profesionales", entre otras medidas propuestas.

El informe recoge un muestreo realizado en 63 centros de atención primaria, que han cubierto el 78% del total de los existentes en la provincia, lo que equivale a una población que estará por encima del 1.100.000 personas mayores de 13 años.