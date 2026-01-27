A subasta más de cien activos inmobiliarios valorados en 1,8 millones con descuentos hasta el 75%

n el marco de su proceso de liquidación, Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias S.A. se ha abierto subasta pública de más de 60 activos inmobiliarios distribuidos a lo largo de los municipios más dinámicos de la Costa del Sol: Marbella, Benalmádena, Casares, Mijas y Rincón de la Victoria.

La operación se realiza a través de la plataforma especializada Escrapalia. El conjunto de los activos inmobiliarios tiene una tasación de 1,8 millones, saliendo a pujas con descuentos de hasta el 75%

Chalet de lujo en Marbella en conocida urbanización. Okupado

El corazón de la cartera es un chalet unifamiliar en Marbella, ubicada en la prestigiosa urbanización El Rodeo (La Mariposa) que pertenece a la zona Nueva Andalucía, muy cerca de Puerto Banús, y una de las áreas residenciales más prestigiosas de Marbella.

Con una superficie de 282 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de 1000 metros cuadrados, esta propiedad, tasada en más de 1,3 millones de euros, se subasta con un precio de salida de 815.000 euros, ofreciendo un margen de inversión significativo en un entorno de alta revalorización y demanda internacional.

La vivienda dispone de una distribución funcional en dos plantas. En la planta baja se sitúa un porche y vestíbulo de entrada, salón de estar con chimenea, comedor, cocina y dormitorio de servicio. La planta alta dispone de tres dormitorios. La vivienda incluye terraza y zona exterior.

Según se ha informado Escrapalia, el inmueble lleva mucho tiempo okupado ilegalmente, para poder tener la posesión del mismo, deberá tramitarse el procedimiento judicial correspondiente.

La subasta permanecerá abierta hasta el 20 de febrero. Pueden participar cualquier persona, autónomo, empresa o inversor, registrándose de forma gratuita en Escrapalia. Para pujar es necesario realizar un depósito de garantía de 81.500 euros que será devuelto íntegramente en caso de no resultar adjudicatario.

Cien trasteros y plazas de garaje en 4 localidades malagueñas

Complementando este activo, la subasta incluye una amplia gama de microactivos en complejos residenciales de primer nivel, ideales tanto para uso propio como para inversión en alquiler vacacional o residencial.

En Hacienda Casares, se ofertan tres lotes de 7 plazas de garaje, 20 y 36 plazas y trasteros agrupados con precios de salida que van desde los 8.400 euros por el conjunto hasta los 46.000 euros. El plazo de puja finaliza el 3 de marzo.

En Benalmádena, la liquidación abarca varios activos en la Urbanización Jardines de Benalmádena. Aquí se subastan 6 lotes de plazas y garajes de forma individual o agrupados, con precios desde los 2.500 euros. El cierre de estas subastas está previsto para el 17 de febrero.

Además, la cartera se extiende a otros puntos clave de la geografía costasoleña. En Rincón de la Victoria, municipio en pleno auge residencial, se ofrece 1 plaza de aparcamiento de 27 metros cuadrados en la Urbanización Canario Alto, con un precio de salida de 6.500 euros.

Mientras, en Lomas de Riviera (Mijas) se liquidan 5 lotes de plazas y trasteros agrupados con precios desde los 4.500 euros distribuidos en los edificios Orion, Andrómeda, Tauro y Pegaso, con cierre programado para el 5 de marzo de 2026.

Depósito de garantía

Todos los activos se comercializan mediante subasta pública electrónica en Escrapalia, plataforma líder en la enajenación de activos concursales. Los interesados deben registrarse de forma gratuita, realizar un depósito de garantía que varía según el lote (reembolsable en caso de no resultar adjudicatarios) y seguir las instrucciones del lote correspondiente. La documentación completa —incluyendo planos, cargas, gastos y condiciones— está disponible en cada ficha.

Oportunidad de inversión en la Costa del Sol

“Esta liquidación no solo permite recuperar valor para la masa activa, sino que abre la puerta a nuevos propietarios que buscan posicionarse en el mercado de la Costa del Sol con condiciones excepcionales”, señala Marta Casado de Escrapalia Inmuebles. “Desde una vivienda de lujo hasta un trastero funcional, cada activo responde a una necesidad real del mercado actual”, apunta.

Para inversores internacionales, fondos de microinversión o familias locales, la liquidación de AIFOS representa una ventana temporal limitada para acceder a activos en ubicaciones privilegiadas con descuentos significativos respecto a su valor de mercado.

La operación, gestionada por la Administración Concursal y ejecutada a través de Escrapalia, busca maximizar el valor de los activos mediante un proceso transparente, competitivo y accesible a todo tipo de compradores.