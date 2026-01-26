Los próximos días 3, 4 y 5 de febrero se anunciarán los ganadores elegidos por el jurado profesional .-

Una banda emergente malagueña, a un paso de tocar en Mad Cool Festival 2026

 La banda malagueña Break the Senses se ha clasificado como finalista de Mad Cool Talent by Vibra Mahou 2026. El grupo mostrará al público su mejor directo en las finales del talent, que se celebran en la sala Lula The Club de Madrid los días 28, 29 y 30 de enero, con entrada libre hasta completar aforo. De entre las 18 propuestas finalistas, el jurado profesional elegirá a las bandas que actuarán en uno de los escenarios de Mad Cool Festival 2026 el próximo mes de julio.

Isabel Naranjo

Malaga |

Concierto
Un año más, Mad Cool Talent by Vibra Mahou, el concurso impulsado por Mad Cool Festival y Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que promueve experiencias cinco estrellas en torno al directo, vuelve a confirmar la importancia de su labor de apoyo al talento emergente. En esta edición el concurso ha registrado más de 1.600 bandas inscritas, una cifra que reafirma el excelente momento creativo de la escena emergente y la consolidación de este certamen como plataforma de referencia a nivel nacional.

Los artistas seleccionados en esta edición son: Julia Cry, Azul Yokai, TERE!, Sobrezero, Candela Gómez, Tape Visitors, Bad Tomato, Neiffer, Carajo Baby, Jester, Break The Senses, Baloncesto, Wet Iguanas, Babylon, Mia Berlín, Joanna Crass, Los Blody y QUE TE JODAN PABLO.

Tras la fase de inscripción, que comenzó el pasado 21 de noviembre, el jurado profesional hizo una primera selección de bandas, que se saldó con 85 clasificados de entre los que el público con sus votaciones eligió a 25 semifinalistas. Como cada año, a ellos se sumaron 10 artistas salvados por el jurado profesional que, tras una segunda fase de valoración, eligió por fin los nombres de los 18 seleccionados que pasaban a la final y que se medirán en directo durante las tres jornadas.

Cada uno de los tres días, seis de estos finalistas se subirán al escenario para mostrar en directo sus propuestas ante el público y el jurado profesional. La apertura de puertas será a las 20.00 horas, y el acceso será gratuito hasta completar aforo.

Con esta clasificación, la banda representa a la escena musical malagueña en uno de los escaparates más relevantes del circuito festivalero, dando un paso decisivo en su trayectoria y acercándose a uno de los escenarios más importantes del país.

Los artistas ganadores compartirán line up del décimo aniversario del festival con artistas nacionales e internacionales de la talla de Florence + The Machine, Foo Fighters, Jennie, Twenty One Pilots o Lorde, entre otros, los días 8, 9, 10 y 11 de julio.

La programación y orden de las actuaciones para estas tres noches de finales en directo se anunciará próximamente en las redes de @madcooltalent.

