Una banda emergente malagueña, a un paso de tocar en Mad Cool Festival 2026

Un año más, Mad Cool Talent by Vibra Mahou, el concurso impulsado por Mad Cool Festival y Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que promueve experiencias cinco estrellas en torno al directo, vuelve a confirmar la importancia de su labor de apoyo al talento emergente. En esta edición el concurso ha registrado más de 1.600 bandas inscritas, una cifra que reafirma el excelente momento creativo de la escena emergente y la consolidación de este certamen como plataforma de referencia a nivel nacional.

Los artistas seleccionados en esta edición son: Julia Cry, Azul Yokai, TERE!, Sobrezero, Candela Gómez, Tape Visitors, Bad Tomato, Neiffer, Carajo Baby, Jester, Break The Senses, Baloncesto, Wet Iguanas, Babylon, Mia Berlín, Joanna Crass, Los Blody y QUE TE JODAN PABLO.

Tras la fase de inscripción, que comenzó el pasado 21 de noviembre, el jurado profesional hizo una primera selección de bandas, que se saldó con 85 clasificados de entre los que el público con sus votaciones eligió a 25 semifinalistas. Como cada año, a ellos se sumaron 10 artistas salvados por el jurado profesional que, tras una segunda fase de valoración, eligió por fin los nombres de los 18 seleccionados que pasaban a la final y que se medirán en directo durante las tres jornadas.

Cada uno de los tres días, seis de estos finalistas se subirán al escenario para mostrar en directo sus propuestas ante el público y el jurado profesional. La apertura de puertas será a las 20.00 horas, y el acceso será gratuito hasta completar aforo.

Con esta clasificación, la banda representa a la escena musical malagueña en uno de los escaparates más relevantes del circuito festivalero, dando un paso decisivo en su trayectoria y acercándose a uno de los escenarios más importantes del país.

Los artistas ganadores compartirán line up del décimo aniversario del festival con artistas nacionales e internacionales de la talla de Florence + The Machine, Foo Fighters, Jennie, Twenty One Pilots o Lorde, entre otros, los días 8, 9, 10 y 11 de julio.

La programación y orden de las actuaciones para estas tres noches de finales en directo se anunciará próximamente en las redes de @madcooltalent.