Vecinos de calle La Unión denuncian cortes de luz en sus casas desde el mes de noviembre

Los vecinos del sector de calle La Unión denuncian que vienen padeciendo cortes de luz de forma regular desde el pasado 16 de noviembre del año pasado. Los afectados aseguran que el origen de los cortes del fluido eléctrico tiene su origen en el incendio del transformador de calle Amarguillo en el que Endesa procedió a realizar los trabajos de restablecimiento del servicio.

Sin embargo, según nos cuenta la administradora de fincas y abogada en representación de los vecinos, Rocío Carrera, las incidencias han sido trasladadas a la empresa suministradora. En tal sentido, Endesa, mediante un comunicado, asegura que en la zona se está llevando a cabo un plan de mejora y refuerzo de la red de distribución a raíz de la incidencia señalada, con un presupuesto de unos 100.000 euros, coordinado con el Ayuntamiento y del que se ha dado traslado a los vecinos. Además, asegura la empresa suministradora que el origen de la avería se debió a una sobrecarga que afectó también a la Baja Tensión llevando a cabo la sustitución de la máquina transformadora por una de mayor potencia, con un coste de 50.000 euros.

Por último, Endesa tiene previsto cambiar toda la red aérea de Baja Tensión por otra de mayor sección y además soterrada. Para ello se ha elaborado un proyecto validado por el Ayuntamiento y se ha gestionado con el área de Urbanismo la petición de la licencia de obras por vía de urgencia que, en el momento sea tramitada, permitirá el inicio de los trabajos que durarán unos 15 días.