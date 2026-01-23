AVANCE Global llega a Málaga con más de 200 líderes inmobiliarios de Estados Unidos y presenta la AVANCE Global Cup, un torneo internacional de baloncesto sin precedentes

Málaga se convertirá a finales de enero en un punto de encuentro internacional para el liderazgo empresarial, la inversión global y el deporte de alto rendimiento con la celebración de AVANCE Global y la AVANCE Global Cup, dos iniciativas claramente diferenciadas, con sedes, formatos y públicos distintos, que refuerzan la proyección internacional de Málaga y de Andalucía.

El encuentro contará con la presencia del Ilmo. Sr. D. Arturo Bernal, Consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía; del Ilmo. Sr. Francisco Salado, Presidente de la Diputación Provincial de Málaga; de la Excma. Sra. Ana María Mula, Alcaldesa de Fuengirola; así como de destacadas personalidades del mundo del baloncesto como Jorge Garbajosa, Presidente de FIBA Europa, y José Calderón, exjugador de la NBA.

AVANCE Global | Conferencia internacional

27 y 28 de enero de 2026 | Higuerón Hotel Málaga, Curio Collection by Hilton

Los días 27 y 28 de enero, la conferencia AVANCE Global se celebrará en el Higuerón Hotel Málaga, Curio Collection by Hilton, ubicado en Higuerón Resort, uno de los complejos más exclusivos del sur de Europa. El evento reunirá a más de 200 de los principales profesionales del sector inmobiliario, financiero y de inversión procedentes de Estados Unidos, junto con líderes europeos, institucionales y empresariales.

AVANCE Global posiciona a España como un eje estratégico para el capital internacional y el diálogo transatlántico. Su agenda abordará temas clave como inversión inmobiliaria internacional, financiación transfronteriza, fiscalidad y regulación, PropTech y FinTech, turismo residencial, capital privado y plataformas de inversión global.

El miércoles 28 de enero, la conferencia incluirá un bloque específico dedicado al deporte como motor económico, analizando el impacto del deporte profesional en el desarrollo urbano, la inversión inmobiliaria y los modelos de negocio internacionales.

El programa combina sesiones plenarias, paneles especializados y espacios de networking de alto nivel, diseñados para fomentar alianzas estratégicas entre Estados Unidos, España, Europa y América Latina.

AVANCE Global Cup | Torneo internacional de baloncesto

29 al 31 de enero de 2026 | The Embassy Training Facility, Málaga

De forma independiente a la conferencia, del 29 al 31 de enero, se celebrará la AVANCE Global Cup, un torneo internacional de baloncesto concebido como una plataforma global de desarrollo y visibilidad para el talento joven.

La AVANCE Global Cup reunirá a 10 equipos de élite compuestos por institutos, academias y clubes juveniles procedentes de Norteamérica, Europa, África, Oceanía y Asia. Se trata de un evento sin precedentes diseñado para redefinir el desarrollo del baloncesto, conectando a las futuras estrellas del deporte en un escenario verdaderamente internacional.

El torneo se disputará en The Embassy Training Facility, una instalación de nivel mundial que ha acogido a estrellas de la NBA y selecciones nacionales. El recinto ofrece un entorno de alto rendimiento que combina competición, formación y exposición internacional para jugadores, entrenadores y programas deportivos.

Más allá de la competición, la AVANCE Global Cup representa una experiencia integral que conecta deporte, educación y oportunidades internacionales, consolidando a Málaga como sede de referencia para el baloncesto juvenil de élite a escala global.

Málaga como plataforma internacional

Con la celebración consecutiva de AVANCE Global y la AVANCE Global Cup, Málaga refuerza su papel como hub internacional para la inversión, el talento y el deporte, atrayendo en una misma semana a líderes empresariales, instituciones y jóvenes promesas del baloncesto de todo el mundo.