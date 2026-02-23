La Universidad de Málaga desarrolla e imparte un programa gratuito sobre emprendimiento

SELF propone un modelo de aprendizaje abierto (REA, Recursos Educativos Abiertos) que permite a los participantes formarse de manera flexible en competencias clave: desde la gestión emocional hasta la planificación empresarial, pasando por creatividad, digitalización o sostenibilidad.

La plataforma está disponible en varios idiomas y facilita que cualquier persona, no solo estudiantes universitarios, acceda gratuitamente a materiales, casos prácticos y herramientas útiles para emprender por cuenta propia.

A través de módulos breves, interactivos y gratuitos, cualquier persona interesada puede adquirir conocimientos esenciales para iniciar, gestionar y hacer crecer su propio proyecto profesional.

Germán Gémar, coordinador del proyecto, nos da detalles en Más de Uno Málaga sobre la iniciativa y las distintas universidades europeas que participan en el mismo fajo financiación de la Unión Europea.