HABLAMOS CON LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DEL CORAZÓN SOBRE LOS CURSOS RCP

"Hacemos estos cursos porque pueden salvar vidas"

Representantes de la Asociación de Enfermos del Corazón visitan nuestros estudios para hablar de los cursos de Reanimación Cardio Pulmonar que imparten una vez al mes de forma gratuita.

Redacción

Madrid |

En Málaga contamos con la Asociación de Enfermos del Corazón del Hospital Regional Universitario que, entre otras actividades, desarrolla cursos de Reanimación Cardio Pulmonar una vez al mes de forma gratuita. A estos talleres pueden inscribirse todas las personas que lo deseen puesto que están dirigidos a la población en general, y en ellos se pretende enseñar que con las manos se puede salvar la vida de las personas que sufren accidentes cardio respiratorios en lugares donde no se cuenta con la asistencia de los profesionales sanitarios.

Los cursos que están divididos en varios talleres, se imparten por expertos una vez al mes en el Hospital Materno Infantil. Además, se dan las nociones necesarias para saber utilizar el desfibrilador en momentos críticos que son vitales para salvar la vida de la persona accidentada.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer