"Hacemos estos cursos porque pueden salvar vidas"

En Málaga contamos con la Asociación de Enfermos del Corazón del Hospital Regional Universitario que, entre otras actividades, desarrolla cursos de Reanimación Cardio Pulmonar una vez al mes de forma gratuita. A estos talleres pueden inscribirse todas las personas que lo deseen puesto que están dirigidos a la población en general, y en ellos se pretende enseñar que con las manos se puede salvar la vida de las personas que sufren accidentes cardio respiratorios en lugares donde no se cuenta con la asistencia de los profesionales sanitarios.

Los cursos que están divididos en varios talleres, se imparten por expertos una vez al mes en el Hospital Materno Infantil. Además, se dan las nociones necesarias para saber utilizar el desfibrilador en momentos críticos que son vitales para salvar la vida de la persona accidentada.