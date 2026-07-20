La reserva ‘La Pequeña África’ visita las colonias urbanas CaixaProinfancia para mostrar hábitats y educar en el respeto animal a 130 menores y jóvenes entre 3 y 18 años

Las colonias urbanas CaixaProinfancia que organiza la Asociación Arrabal-AID durante el mes de julio han vivido una jornada diferente con la visita de varios animales de la reserva ‘La Pequeña África’, en total, 130 menores y jóvenes de entre 3 y 18 años participaron en esta actividad educativa.

El CEIP Los Ángeles acogió la visita de un cernícalo americano, un suricato, un dragón barbudo, un kinkajú, una pitón bola y una tortuga terrestre han visitado el campamento infantil y juvenil para ofrecer a los menores una experiencia única. Se trata de un espacio que fomenta el respeto y cuidado del medio ambiente a través del contacto directo con la naturaleza y los animales, desarrollando actividades educativas, lúdicas y de aventura para todas las edades.

Durante la actividad, el equipo de La Pequeña África explicó cómo viven estos animales, cuál es su hábitat y la importancia de cuidarlos y respetarlos, además de aprender, los participantes disfrutaron de una experiencia muy cercana y divertida.

La Asociación Arrabal-AID celebra las colonias urbanas CaixaProinfancia de Fundación la Caixa bautizadas con el sobrenombre de "Guardianes del planeta: Misión 2030", aludiendo a su papel como defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se desarrollarán hasta el próximo 31 de julio para educar en valores y fomentar un ocio saludable en verano con un total de 160 menores, adolescentes y jóvenes participantes, con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años.

Se potencia también con juegos y salidas culturales, un mes repleto de actividades, juegos y aprendizaje al mismo tiempo que se garantiza el disfrute a niños y niñas con mayores dificultades de acceso a recursos de ocio y tiempo libre durante las vacaciones escolares.

El programa CaixaProinfancia de la Fundación ”la Caixa” busca romper la transmisión de la pobreza heredada y fomentar la igualdad de oportunidades, se dirige a la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad económica y social, con el fin de promover y respaldar su desarrollo de forma integral y personalizada.