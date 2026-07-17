Llega a la Costa del Sol la Granada Gospel Sounds dentro de su programación estival dedicada a la música y la cultura

Dieciocho voces de Granada Gospel Sounds, traerán a este enclave único de Sotogrande la energia del rock fusionada con las armonías vocales de un coro de 18 cantantes. Desde himnos icónicos como Bohemian Rapsody o We are the Champions hasta los emotivos coros de Somebody to Love, pasando por todos los grandes éxitos de la legendaria banda británica Queen como nunca se han escuchado.

En The Gospel of Queen los temas de la legendaria banda británica cobrarán una nueva dimensión en una velada pensada para emocionar al público y celebrar el legado musical de Freddie Mercury y Queen; un espectáculo para cantar, bailar y emocionarse

Bajo el cielo de verano y en un entorno privilegiado, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia que une música en directo, un ambiente exclusivo y la esencia vibrante que caracteriza a SO/ Sotogrande. Una propuesta abierta tanto a huéspedes como a visitantes que buscan disfrutar de las noches estivales de una forma diferente.

Con iniciativas como esta, SO/ Sotogrande reafirma su apuesta por ofrecer una programación cultural de calidad, convirtiéndose en un punto de encuentro donde la música, el arte y el estilo de vida se dan la mano para crear recuerdos inolvidables.