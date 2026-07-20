La ONCE homenajeará este miércoles a Maro en su cupón

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo miércoles 29 de julio a la playa malagueña de Maro, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a las playas con bandera azul.

El director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, ha presentado hoy la imagen de este cupón al alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, en un encuentro que han mantenido en el Balcón de Europa.

Cinco millones de cupones reproducen una panorámica general de la playa nerjeña, con la que la ONCE quiere poner en valor su potencial medioambiental y atractivo turístico. Rosado se felicitó porque la ONCE contribuya a la proyección “significativa” de la marca de Costa del Sol como potencial turístico en España y reclamó a las administraciones con competencias sobre la ordenación y uso, explotación y mantenimiento de los espacios naturales que tengan en cuenta a la discapacidad como prioridad a la hora de planificar su política turística.

A su juicio, la accesibilidad es un elemento principal de la calidad turística que mejora las oportunidades del sector turístico andaluz. “No necesitamos grandes infraestructuras, sino planificación y mentalización para beneficiar no a un segmento de la población sino al conjunto de la sociedad, para que nadie se quede atrás tampoco en el disfrute de nuestras playas”, afirmó. En este sentido pidió mayor compromiso social para que el turismo que disfruta de Nerja “y la playa de Maro como uno de sus iconos principales en verano”, precisó, lideren la apuesta por un turismo para todos y todas.

Por su parte, José Alberto Armijo destacó la importancia que tiene, a su juicio, que la playa de Maro protagonice este cupón de la ONCE, una iniciativa que permitirá llevar la imagen de esta playa a toda España. El regidor subrayó que esta acción supone un reconocimiento a esta playa que colinda con las playas del Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, contribuyendo también a la promoción turística de Nerja. Asimismo remarcó que con este cupón han sido tres las ocasiones que las playas de nuestro pueblo aparecen en elcupón de la ONCE, la playa de Calahonda en 2006 y la playa de Burriana en 2010.

Con la serie ‘Playas con bandera’, la ONCE quiere dar a conocer las dos playas de cada provincia reconocidas con mayor frecuencia en los últimos años con la clasificación de Bandera Azul. Además, pretende incidir en la conservación de estos espacios naturales dedicados al ocio.

‘Playas con bandera’ es una serie de cupones que comenzó en 2025 y se prolongará en los años siguientes, en los meses de verano.