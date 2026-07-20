El National Youth Guitar Ensemble (GB) actuará en el Auditorio Manuel de Falla de Málaga

El Auditorio Manuel de Falla de Málaga acogerá el próximo viernes 24 de julio a las 20:30 horas un concierto del National Youth Guitar Ensemble (NYGE), una de las principales agrupaciones jóvenes de guitarra clásica del Reino Unido. La actuación, de entrada libre hasta completar aforo, forma parte de la gira española del conjunto y ofrecerá al público malagueño la oportunidad de disfrutar de una propuesta poco habitual: una orquesta integrada exclusivamente por jóvenes guitarristas.

El National Youth Guitar Ensemble reúne cada año a algunos de los jóvenes intérpretes de guitarra clásica más prometedores del Reino Unido, seleccionados mediante un exigente proceso de audiciones. Gestionado por la organización benéfica Guitar Circus, el proyecto ofrece formación especializada en interpretación colectiva y música de cámara, contribuyendo al desarrollo artístico de nuevas generaciones de guitarristas y fomentando la práctica de la guitarra como instrumento de conjunto.

La formación estará dirigida por los guitarristas Mark Ashford y Helen Sanderson, dos destacados referentes de la interpretación y la pedagogía guitarrística en el Reino Unido. Ambos desarrollan una intensa actividad artística y docente en instituciones de prestigio, compaginando su labor educativa con una amplia trayectoria internacional como concertistas.

El programa ofrecerá un recorrido por la música para conjunto de guitarras a través de obras contemporáneas, arreglos de melodías tradicionales y composiciones especialmente concebidas para esta formación. Entre las piezas figuran From Ex Machina de Mark Mellits (arr. Helen Sanderson), Water Opal de Phillip Houghton, una selección de Old Wine in New Bottles de Gordon Jacob, French Pot Pourri de Roland Dyens, Sí Bheag, Sí Mhór de Turlough O'Carolan, Peat Dance, Flower of the Field de Gary Ryan y Scenes from Ellis Island de Benjamin Verdery, que contará con Luke Bartlett y Zoë Meadowcroft como solistas.

Con este concierto, el Auditorio Manuel de Falla se suma al recorrido español del National Youth Guitar Ensemble, acercando al público una formación que destaca por su trabajo educativo y por explorar las múltiples posibilidades sonoras de la guitarra en conjunto.

La entrada será libre hasta completar el aforo.