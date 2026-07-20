Miguelito Valverde recorrerá 200 kilómetros de la Axarquía en un día para cumplir un desafío solidario en colaboración con AVOI

La Axarquía será escenario los próximos 22 y 23 de agosto de uno de los mayores desafíos deportivos y solidarios impulsados hasta la fecha en la comarca. Pero no solo será el escenario del reto: será también su protagonista. Bajo el nombre de Gran Vuelta a la Axarquía, Miguel Valverde Ortigosa, corredor de Ultra Trail, con su nombre deportivo Miguelito Valverde intentará completar un recorrido de más de 200 kilómetros en una carrera Non Stop en Solitario que alcanzará los 14.000 metros de desnivel acumulado en un tiempo máximo de 48 horas.

El reto comenzará a las 00.00 horas del 22 de agosto en el Faro de Torre del Mar y finalizará antes de las 23.59 horas del 23 de agosto en el mismo punto. Durante ese tiempo recorrerá el perímetro de la comarca atravesando un total de 19 municipios: Torre del Mar, Rincón de la Victoria, Totalán, El Borge, Cútar, Comares, Colmenar, Riogordo, Alfarnatejo, Alfarnate, Periana, Alcaucín, Canillas de Aceituno, Sedella, Salares, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana y Nerja, para regresar finalmente por el litoral hasta Torre del Mar.

Sin embargo, el verdadero objetivo del reto va mucho más allá del componente deportivo. La iniciativa nace con una finalidad solidaria: recaudar 14.000 euros, una cifra que simboliza los 14.000 metros de desnivel acumulado que Miguelito Valverde afrontará durante el recorrido. La totalidad de la recaudación se destinará al proyecto Sueños que se hacen realidad, impulsado por la asociación AVOI (Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil).

Gracias a esta iniciativa, nuevas familias con niños y niñas que han superado un proceso oncológico podrán participar en el Camino de Santiago 2027, una experiencia que AVOI ya ha hecho realidad en anteriores ediciones. Además, en esta ocasión, contarán con una silla Joëlette cedida por el C.D. Perianda. En 2024, el proyecto reunió a 60 niños y niñas y a un total de 208 participantes, entre familiares, personal sanitario y voluntariado, haciendo posible una vivencia transformadora para todas las personas implicadas.

Las personas que deseen colaborar podrán hacerlo a través del Dorsal 0 Solidario, habilitado en la plataforma migranodearena.org, donde cualquier ciudadano, empresa o entidad podrá realizar su aportación para ayudar a alcanzar el objetivo de la campaña. La organización hace un llamamiento a toda la comarca para convertir este desafío en un proyecto colectivo en el que deporte, solidaridad y compromiso caminen de la mano.

Más allá del reto deportivo, Gran Vuelta a la Axarquía quiere convertirse en un homenaje al territorio y a las personas que lo hacen posible. Durante dos días, Miguelito Valverde recorrerá vías, senderos y montañas que unen los diferentes municipios axárquicos en un desafío marcado por la resistencia, el desnivel y las altas temperaturas del final del verano.

El corredor afronta este reto bajo una filosofía que resume el espíritu de la iniciativa: "No se trata de llegar primero. Se trata de no rendirse jamás."

La presentación oficial del proyecto tendrá lugar el próximo martes 21 de julio en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, donde se darán a conocer todos los detalles del desafío, el recorrido definitivo y la campaña solidaria que acompañará a esta iniciativa.