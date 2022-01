Manuel Barón: "No puede ser que se invierta el dinero de todos en hacer infraestructuras que luego quedan anuladas por decisiones que no sé a qué obeceden"

"El tren es el transporte más sostenible. Todos lo creemos así pero no sé qué le ocurre a Renfe y ADIF, que hacen inversiones millonarias para luego no darle uso", advirtió Barón, que ha remitido sendas cartas a Adif y Renfe, para que "aclaren sus planes". Al respecto del retraso en la puesta en marcha de la nueva estación de Antequera ciudad, reconoció que "nadie entendió la decisión de situar la estación en mitad de la nada", en referencia a la actual parada de Antequera Santa Ana. "No sé a qué obedece esta decisión" de hacer pasar un solo tren al día en la línea a Granada, pero "he pedido explicaciones y nos movilizaremos cuanto sea necesario", dijo Barón.