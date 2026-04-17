ECONOMÍA

Revolut abre sus primeros cajeros en Málaga

Revolut alcanza el millón de clientes en Andalucía, tras duplicar su número de usuarios en tan solo dos años. Con una penetración del 13 % en el territorio, la misma que la media nacional, Andalucía se consolida como el tercer territorio con más clientes de la compañía, solo por detrás de la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Isabel Naranjo

Madrid |

Tarjeta
Revolut concita en Mälaga el 18% de su clientela de todo el país | www.ondacero.es

Un factor clave detrás de los resultados récord de Revolut en 2025 es su línea corporativa, Revolut Business, que ya representa el 16 % de los ingresos totales a nivel global. En el caso de Andalucía, el número de empresas que utilizan este servicio se ha duplicado en los últimos dos años, un crecimiento liderado por Málaga, que aglutina el 54 % de los negocios andaluces que confían su operativa diaria a la compañía.

En 2025, Revolut eligió España para el despliegue de sus primeros cajeros automáticos a nivel mundial. Tras instalar los 50 primeros entre Madrid y Barcelona, la compañía se fijó el objetivo de alcanzar los 200 terminales a finales de 2026. Como parte de este plan de expansión, Revolut acaba de inaugurar sus primeros cajeros en Sevilla, Málaga, Torremolinos y Fuengirola, que se convierten así en las primeras ciudades andaluzas en contar con este servicio.

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