‘Brisa en tu barrio’ regresa este verano con un cartel rebosante de talento emergente

La presente edición contará con cinco ubicaciones y cinco fechas: 20 de junio en Playa Virginia (El Palo), 27 de junio en el Parque San Miguel (Las Flores), 4 de julio en el Auditorio Manolo Doña (Ciudad Jardín), 11 de julio en el Parque de la Higuereta (Churriana) y 18 de julio en Tabacalera (Huelin/Carretera de Cádiz).

En cuanto al cartel de este año, Brisa en tu Barrio volverá a contar con un elenco de bandas y artistas emergentes de primer nivel. Tras recibir más de 300 inscripciones desde todos los puntos de la geografía española, la organización realizó una cuidada selección para ofrecer un ciclo de conciertos donde prima la calidad y variedad de las propuestas.

Así, durante junio se podrá disfrutar del indie-rock alternativo y kinki de Calle Victoria; del punk-pop contundente de Childish; del rock íntimo de Lavanda; del pop urbano y experimental de Hannan Heredia; del rock canalla de El Lere y del pop-punk con raíces argentinas de Bonaerense.

Los fines de semana de julio, los barrios malagueños bailarán con el surf-pop de Coco Green; el indie psicodélico de Gran Premio; el pop pegadizo de Señor Torrance; el folk anglosajón de Ella Ray; el tsunami instrumental de Surf-a-tómica; el pop desenfadado de Parasidney; el trap melódico de Reyes Santa; el garage de Rayo Verde y el seductor indierock de Amante Laffón.

De esta forma, ‘Brisa en tu barrio’ volverá a dinamizar estos rincones de Málaga gracias a una iniciativa que a su vez estimula y promueve a estos artistas y apoya a toda la industria que gira a su alrededor.

Brisa Sessions en Muelle Uno

Una de las grandes novedades de este año es el lanzamiento de Brisa Sessions, un nuevo ciclo de conciertos gratuitos que reunirá durante el verano, en el espacio de Muelle Uno, a algunos de los proyectos musicales más interesantes del panorama emergente actual.

Este ciclo nace con el objetivo de convertirse en un punto de referencia y de encuentro entre los nuevos artistas y el público, apostando por propuestas frescas, cercanas y de calidad en un formato cuidado y abierto.

Entre junio y septiembre, Brisa Sessions ofrecerá seis fechas que recorrerán distintos sonidos y sensibilidades musicales, ofreciendo una programación diversa y contemporánea. Bandas y artistas como Benzú, Terral, Mapa, Kadriana Massri, Yerma, Sanuel Hope, Plastic Woods o Belinte pasarán por el escenario de Muelle Uno para poner banda sonora a las noches estivales.

Brisa Festival es una iniciativa solidaria a beneficio de Cruz Roja que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial de Málaga y el patrocinio principal de Málaga de Moda, Turismo Costa del Sol, Cervezas Victoria, Mini Automotor, Puerto de Málaga, Fundación Music for All, y CaixaBank como Partner Estratégico. Además, cuenta con Ingresse como Ticketing Partner y los patrocinios de Ricola, Burmar, Pesca España, Famadesa, Serconsa, Autocares Ríos, Montosa, Grupo Cabello y Go Rest. Con la colaboración de Muelle Uno y Europa FM como radio oficial del Festival. Diario Sur y El Español de Málaga, como Partners Media.