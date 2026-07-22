El Ayuntamiento presenta el Capote de Paseo que se entregará al torero David de Miranda

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, ha presentado este mediodía el diseño del trofeo taurino ‘Capote de Paseo’, que otorga el Ayuntamiento de Málaga a la mejor faena de la Feria del año anterior y que es elegida por un jurado experto. Este año, recogerá el galardón el diestro onubense David de Miranda. El acto de presentación ha contado con la presencia del diseñador del capote, Salvador Oliver, y el presidente del jurado del Capote de Paseo, Juan Pedro de Luna, entre otros miembros del jurado.

El jurado del Trofeo ‘Capote de Paseo’, que entrega el Ayuntamiento de Málaga, destacó la faena de David de Miranda como la más relevante de la feria taurina de la ciudad del año 2025. Tras las correspondientes gestiones con el diestro para resolver las medidas y el diseño de la pieza, se comenzó la elaboración del capote. El torero onubense recibirá el galardón en los prolegómenos de su próxima comparecencia en la plaza de La Malagueta que será el 17 de agosto, justo antes de realizar el paseíllo institucional.

David de Miranda ha sido el ganador de este trofeo por unanimidad, con 145,95 puntos, por la faena realizada en la tarde del martes 20 de agosto de 2025 al primer toro de su lote, de nombre ‘Enamorado’, de la ganadería de Victoriano del Río.

El jurado del Capote de Paseo está presidido por Juan Pedro de Luna y la concejala delegada de Fiestas, Teresa Porras, y cuenta con los siguientes integrantes: Antonio Montilla, Francisco Javier Jurado, Daniel Herrera, Eduardo Martín, Enrique Romero, Ignacio Mateo, José Luis Fernández, José Morente, Juan Manuel del Pozo, Juan Ramón Romero, Juan Romera, Manuel Fernández Maldonado, Marta Jiménez, Manolo Jiménez, Luis Méndez y Horacio Oliva, con Paco Ternero en las funciones de secretario.