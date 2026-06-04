El retraso de la maternidad afecta tanto para lograr un embarazo como en el éxito de los tratamientos de reproducción asistida

El retraso de la maternidad continúa siendo una realidad cada vez más frecuente en España. Factores como la estabilidad laboral, el desarrollo profesional, las circunstancias económicas o la búsqueda de una pareja adecuada han llevado a muchas mujeres a posponer la maternidad. Como advierte la doctora Arantxa Pérez, especialista de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud Málaga, “el reloj biológico sigue siendo uno de los factores con mayor impacto sobre la fertilidad femenina, por lo que es crucial nuestra labor de informar sobre cómo evoluciona la capacidad reproductiva para tomar decisiones informadas sobre la maternidad”.

Con motivo del Día Mundial de la Fertilidad (que se conmemora el 4 de junio) y del Mes Internacional de la Fertilidad (el presente), el equipo de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud Málaga recuerda la importancia de la educación en salud reproductiva. Así, aunque hay factores varios que retardan la maternidad, las mujeres que deseen ser madres deben conocer datos como que “el retaso de este proceso biológico afecta tanto a la posibilidad de conseguir un embarazo de forma espontánea como a las tasas de éxito de los tratamientos de reproducción asistida”.

Además, los expertos también explican que la capacidad reproductiva de la mujer alcanza su máximo potencial entre los 20 y los 30 años. “A partir de los 35 años, observamos un descenso más acusado de la fertilidad, debido a la disminución progresiva de la cantidad y la calidad de los óvulos”, subraya la doctora Arantxa Pérez.

Los especialistas alertan que muchas mujeres desconocen el impacto real que tiene la edad sobre su fertilidad. Y, frente a ello, “los avances médicos han permitido ampliar las opciones reproductivas, pero no pueden revertir el efecto del envejecimiento ovárico”, señala la Dra. Pérez.

Actualmente, una de cada seis parejas presenta dificultades para conseguir un embarazo, mientras que cada vez más mujeres afrontan la maternidad en edades más avanzadas. En la consulta de Reproducción Asistida, la mayoría de las pacientes supera los 36 años y cerca del 40% no se plantea la maternidad antes de los 38 años.

Por todo ello, “es fundamental que las mujeres conozcan cuál es su situación reproductiva y cómo puede evolucionar con el paso del tiempo. Evaluar la reserva ovárica y consultar con profesionales especializados puede ayudar a planificar la maternidad de acuerdo con los proyectos personales y familiares de cada persona”, destaca la especialista.

Preservación de la fertilidad mediante vitrificación de ovocitos

En este sentido, la preservación de la fertilidad mediante vitrificación de ovocitos se ha consolidado como una alternativa para aquellas mujeres que desean retrasar la maternidad sin renunciar a sus posibilidades reproductivas futuras.

“La vitrificación permite conservar óvulos obtenidos a edades más tempranas, cuando su calidad es mayor. Cuanto antes se realice, mejores serán las posibilidades reproductivas futuras”, explica la doctora Arantxa Pérez, quien recomienda valorar esta opción idealmente antes de los 35 años.

Decisiones libres, pero basadas en información

Los especialistas insisten en que el objetivo no es adelantar o retrasar la maternidad, sino proporcionar información rigurosa para que cada mujer pueda decidir con conocimiento de causa.

“Nuestro objetivo es que las mujeres puedan tomar decisiones libres e informadas. Para ello, es imprescindible que conozcan cómo afecta la edad a la fertilidad y qué alternativas existen actualmente para preservar sus opciones reproductivas”, concluye la Dra. Arantxa Pérez.

Área Integral de la Mujer El Hospital Quirónsalud

Málaga cuenta con un Área Integral de la Mujer, con la que se unifican todos los cuidados de la salud de la mujer en todas sus etapas vitales, atendiendo a todas las necesidades que pueden surgir en cada una de ellas, en un mismo espacio, sin tener que recurrir a derivaciones a otros centros para seguimiento o pruebas diagnósticas.

La Unidad Integral de la Mujer, puesta en marcha por el Servicio de Ginecología y Obstetricia, liderado por el doctor Rodrigo Orozco, es un ejemplo más de apuesta por la calidad asistencial y seguridad del paciente. Así, la segunda planta del Hospital de Día Quirónsalud Málaga, en calle Pilar Lorengar, está dedicada a esta área de asistencia a la salud de la mujer, única en la sanidad privada en Málaga, reorganizada desde Ginecología y Obstetricia, porque esta especialidad es la responsable de atender a todos los problemas de salud de la mujer, y no únicamente problemas, sino también situaciones fisiológicas propias de los cambios hormonales que se pueden dar a lo largo de la vida de la mujeres, como puede ser la pubertad, los cambios hormonales de la adolescencia y la menarquia, la edad reproductiva, el embarazo y la infertilidad, y posteriormente la menopausia.