Mancomunidad y Urbaser colaboran en la retirada de enseres en las zonas anegadas de Secadero

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y Urbaser están colaborando con el Ayuntamiento de Casares en las labores de limpieza y retirada de enseres de las zonas anegadas del núcleo de Secadero.

Urbaser ha dispuesto varios camiones pluma y de carga para trasladar al Complejo Ambiental Costa del Sol los residuos voluminosos de los enseres que se han deteriorado con las fuertes lluvias y que han afectado a numerosas viviendas de Secadero.

Las intensas lluvias y rachas de viento registradas en los últimos días han provocado daños en numerosas viviendas, espacios públicos y elementos urbanos, dejando a su paso una gran acumulación de enseres y residuos voluminosos.

El Ayuntamiento de Casares, en coordinación con Urbaser, ha recomendado a los residentes depositar los enseres en los puntos habilitados, en calle Gaucín, o colocarlos frente a sus viviendas en horarios previamente indicados, evitando obstaculizar aceras y accesos. Asimismo, se han habilitado canales de información municipal para resolver dudas y organizar la retirada en casos de acumulación excepcional.

“Nuestro objetivo es devolver cuanto antes la normalidad a Secadero y garantizar que todos los residuos generados por el temporal se gestionen de manera segura y eficiente”, ha señalado el presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña.

La empresa Urbaser recuerda que este servicio extraordinario se mantendrá activo durante los próximos días hasta completar todas las zonas afectadas. Asimismo subraya su compromiso con el municipio y agradece la colaboración ciudadana para recuperar el entorno común tras las incidencias meteorológicas.