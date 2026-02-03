Málaga se consolida como primera provincia andaluza en atracción de flujos de inversión bruta extranjera en 2024 y tercera provincia española en captación de proyectos greenfield

El Barómetro combina el análisis de los flujos y el stock de inversión extranjera con los resultados de una encuesta de percepción realizada a más de 100 empresas españolas y extranjeras ubicadas en Málaga, así como a instituciones relevantes del ecosistema económico local. Esta aproximación permite ofrecer una visión integral de la realidad inversora, incorporando tanto indicadores cuantitativos como la valoración directa de los agentes económicos que operan en el territorio.

El Barómetro 2025, además, incorpora una renovación de su imagen y estructura, adaptándolas a la evolución del contexto económico y al posicionamiento actual de Málaga como uno de los principales destinos de inversión extranjera a nivel regional y nacional.

Este documento, elaborado por la Fundación Ciedes y promovido por Promálaga y la Oficina de Inversor ‘Málaga Open for Business’ del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, ha sido presentado esta mañana por el alcalde, Francisco de la Torre.

Flujos y Stocks de inversión

En 2024, Málaga ha sido la provincia andaluza con mayor flujo de inversión extranjera bruta: 370 millones de euros, lo que supone casi el 45% del total llegado a Andalucía (837 millones de euros). De este modo, Málaga es el territorio que más ha crecido en millones de inversión extranjera recibida en 2024 con relación a 2023, rozando el 173% de variación de un año a otro, triplicando los millones de euros recibidos entre ambos ejercicios. Por sectores, destacan los crecimientos de la fabricación de productos metálicos y de la construcción de edificios, así como la aparición de inversión extranjera en sectores como las actividades deportivas, la consultoría y las actividades auxiliares de seguros y servicios financieros.

En términos de stock de inversión extranjera, Andalucía ha incrementado un 16,74% el capital extranjero de su tejido productivo entre 2022 y 2023, mientras que la provincia de Málaga lo ha hecho en un 9,13%, situándose ambos territorios por encima del crecimiento de España.

Respecto a la posición inversora por provincias andaluzas, en 2023 Málaga ocupa el primer lugar con más de 3.550 millones de euros, lo que supone casi el 32% del total andaluz y un 9,13% por encima de 2022. Por sectores, destaca la concentración de capital en comercio al por mayor e intermediación comercial, siendo el mayor crecimiento el experimentado por el suministro de energía.

Exportaciones-Importaciones

Entre los principales resultados destacan que la provincia de Málaga ha aumentado sus exportaciones un 1,25% en 2024 respecto a 2023, por encima de la tasa de variación nacional (0.10%) y algo por debajo de la andaluza (3,36%). En cuanto a las importaciones, las ha reducido en torno a un 1% en el mismo periodo, frente a la ligera recuperación andaluza (0.54%) y española (0.24%).

A nivel nacional y por Comunidades Autónomas, en 2024 Andalucía ocupa el tercer lugar en cuanto a millones de euros exportados (40.173,35 millones de euros), sólo por detrás de Madrid y Cataluña; no obstante, es la única de las tres que experimenta un incremento con relación al ejercicio anterior (3,36%).

En cuanto a las importaciones, Andalucía es la tercera comunidad autónoma española que más productos importa en 2024, también por detrás de Madrid y Cataluña, con un incremento del 0,54%.

Por sectores económicos, Andalucía exportó en 2024 fundamentalmente productos de alimentación, e importó productos energéticos.

Málaga es la tercera provincia de España que más inversión productiva ‘greenfield’ ha atraído entre los años 2020 y 2024 en el apartado de proyectos empresariales y empleo creado, solo por detrás de Barcelona y Madrid. Así, según datos del ICEX, Málaga ha captado en este periodo un total de 224 proyectos (33,33% de los proyectos llegados a la comunidad autónoma), que han permitido la creación de más de 23.000 empleos, más del 48% de los empleos creados en Andalucía en el periodo 2020-24.