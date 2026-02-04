La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre, de 45 años, y a su pareja sentimental, una mujer de 44 años, por presunta estafa mediante el engaño sentimental a otras mujeres

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de 45 años, y a su pareja sentimental, una mujer de 44 años, por estafar, obteniendo cantidades de dinero, mediante el engaño sentimental a otras mujeres. La verdadera pareja del estafador, que actuaba como cómplice en el fraude, también ha resultado detenida. Una de las víctimas acudió a la comisaría para denunciar los hechos, tras darse cuenta que lo que pensaba que era un préstamo desinteresado a quien era su novio no era más que una estafa.

Destaca la manipulación psicológica desarrollada por el detenido para culpabilizar a las víctimas y pedirles ingresos alegando problemas personales, hechos sobrevenidos o inversiones. Con el mismo método logró engañar a varias mujeres, una de ellas localizada en Mislata (Valencia). Este hombre habría obtenido más de 100.000 euros mediante manipulación psicológica y engaños, argucias que calaban aún más en las mujeres ya que buscaba un perfil en sus víctimas en las que su situación personal y ánimo estaban mermados por estar pasando por una enfermedad.

El papel de su verdadera pareja sentimental era cubrir los engaños que éste hacía a las víctimas, haciéndose pasar por su hermana o prima, contribuyendo a darle coartadas y respaldar sus mentiras, incluso se mensajeaba con las víctimas llamándolas cuñadas y tratando de dar veracidad a las historias creadas.

Tras la investigación, los agentes han constado que la mayor parte del dinero estafado se destinaba a la compra de sustancias estupefacientes, realizar operaciones de trading de alto riesgo y a la adquisición de bienes materiales como un vehículo.

Tras seguir las pesquisas y a raíz de la primera denuncia, los investigadores localizaron a otra perjudicada, una mujer residente en el municipio valenciano de Mislata. Esta afectada, la cual estaba pasando por una difícil situación personal y una dura enfermedad, habría mantenido una relación sentimental -vía online- con el investigado durante dos años. En este caso, jamás se habrían visto en persona pero se comunicaban mediante mensajes y teléfono asiduamente y, tras ganarse su confianza, el estafador le habría solicitado ingresos por valor de 70.000 euros. Cuando los agentes contactaron con esta mujer, la misma no daba crédito a pensar que esta persona, a la que habría considerado su pareja, le había estafado.

Tras recopilar todos los datos e investigar los distintos casos, los agentes llevaron a cabo las detenciones. A este estafador sentimental se le imputa un delito de estafa continuada, blanqueo de capitales y violencia de género, mientras que su compañera sentimental deberá responder ante la autoridad judicial por un delito de estafa continuada.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas víctimas, por lo que los agentes instan a que quién haya sufrido hechos parecidos a los expuestos denuncie ante las autoridades.