Lagoom Living e IKEA suscriben una alianza estratégica de ámbito nacional para integrar el diseño en el modelo de vivienda destinada a alquiler asequible

El acceso a la vivienda constituye uno de los principales desafíos sociales de España y exige respuestas capaces de ir más allá de la propia construcción residencial. En este contexto, Lagoom Living e IKEA han suscrito un acuerdo marco de ámbito nacional para integrar conjuntamente soluciones de interiorismo, equipamiento y diseño en las promociones de vivienda destinada a alquiler asequible que Lagoom Living impulse en España.

La alianza consolida a IKEA como socio estratégico del crecimiento de Lagoom Living e incorpora una visión integral del hogar desde las fases iniciales de diseño de cada promoción hasta la experiencia cotidiana de quienes la habitan. El acuerdo ha sido suscrito por el CEO de Lagoom Living, Javier Braza, y Carlos Cocheteux, director de Estrategia comercial y marketing de IKEA en España.

Con este acuerdo, que supone la evolución a escala nacional de una relación previa entre ambas empresas, se establece un marco de colaboración que trasciende el suministro de equipamiento para incorporar el diseño y la funcionalidad como parte de la propia

estrategia de desarrollo residencial. El objetivo es integrar la experiencia del hogar desde el origen de cada proyecto, contribuyendo a crear viviendas mejor adaptadas a las necesidades actuales y futuras de sus residentes.

Esta colaboración nace de una visión compartida sobre cómo el hogar puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Con origen en Suecia, Lagoom Living e IKEA comparten una cultura empresarial basada en la accesibilidad, el diseño funcional, la sostenibilidad y la búsqueda de soluciones capaces de responder a necesidades reales. Esa afinidad es la que sustenta una alianza concebida para acompañar el crecimiento de Lagoom Living y reforzar el valor añadido de su modelo residencial.

En virtud del acuerdo, IKEA aportará su experiencia en interiorismo, optimización de espacios y equipamiento para las promociones impulsadas por Lagoom Living , participando desde las fases iniciales del desarrollo en la definición de soluciones que favorezcan viviendas más funcionales, confortables y sostenibles. La colaboración contempla, además, servicios específicos dirigidos a los futuros residentes, facilitando el acceso a soluciones adaptadas a cada hogar y contribuyendo a mejorar su experiencia residencial desde el primer día.

"El acceso a la vivienda constituye uno de los grandes desafíos que afronta hoy nuestra sociedad y exige nuevas formas de colaboración entre empresas capaces de aportar valor desde ámbitos complementarios. Este acuerdo nace precisamente de esa convicción. Compartimos con IKEA una misma manera de entender el hogar, no solo como un espacio físico, sino como un elemento que influye directamente en el bienestar y la calidad de vida de las personas. Incorporar esa visión a nuestros proyectos supone seguir avanzando en un modelo residencial más completo, innovador y centrado en quienes van a vivir en él", manifiesta Javier Braza, CEO de Lagoom Living.

La firma de este acuerdo coincide con una nueva etapa de crecimiento para Lagoom Living, que actualmente desarrolla cerca de 2.000 viviendas destinadas a alquiler asequible entre Málaga y Sevilla y continúa avanzando en su estrategia de expansión nacional. “En IKEA creemos que un hogar bien diseñado puede tener un impacto positivo en el bienestar de las personas. Esta colaboración con Lagoom Living nos permite aportar nuestra experiencia en diseño funcional, accesible y sostenible para contribuir a crear hogares adaptados a las necesidades reales de quienes los van a habitar desde el origen de cada proyecto. Compartimos una visión común sobre cómo mejorar la vida en el hogar y queremos que cada nueva vivienda ofrezca una experiencia más cómoda, práctica y asequible desde el primer día", afirma Carlos Cocheteux, director de Estrategia Comercial y Marketing de IKEA en España.

La colaboración entre Lagoom Living e IKEA refleja una evolución en la forma de entender el desarrollo residencial en España. En un contexto en el que el acceso a la vivienda constituye uno de los principales retos sociales, ambas empresas apuestan por un modelo que incorpora el diseño, la funcionalidad y la experiencia del hogar desde el origen de cada proyecto. Porque el reto ya no consiste únicamente en construir más viviendas, sino en construir mejores hogares. Y ese es, precisamente, el horizonte que inspira esta alianza.