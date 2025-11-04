ENTREVISTA A PATRICIA NAVARRO, DELEGADA PROVINCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL

La Junta presupuesta 737 millones para la provincia en 2026

Patricia Navarro, delegada provincial de la Junta de Andalucía, analiza en Más de Uno el presupuesto de su gobierno para Málaga previsto para 2026.

Redacción

Málaga |

El presupuesto para 2026 de la Junta de Andalucía para la provincia de Málaga, supera los 737 millones de euros, lo que representa un incremento con respecto al anterior presupuesto de 213 millones de euros.

Dentro de las partidas previstas, destacan las previsiones para proyectos como el Tercer Hospital con 30 millones de euros, el Metro hacia esta infraestructura hospitalaria con casi 53 millones de euros, así como el río Guadalmedina con un millón de euros.

Otros proyectos contemplados son el futuro estadio de La Rosaleda, el Auditorio, la ampliación de la carretera a Ronda, o la construcción o mejora de diversos centros escolares, pero, quizá, la joya de la corona en las cuentas del gobierno andaluz sea el Centro Interuniversitario de Microelectrónica (IMEC) con una partida prevista de 117 millones.

Por otra parte, en materia de vivienda se han destinado cerca de 100 millones de euros aunque queda por conocer qué cantidad se destinará a la construcción de vivienda nueva y cuál para rehabilitación.

