MANUEL MÁRQUEZ, FUNDADOR Y PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN

La Pouponnière atiende a huérfanos y niños con parálisis cerebral en Senegal

Carlos Márquez, fundador y presidente de la Fundación Pouponnière, nos cuenta la ayuda que brindan en Dakar, capital de Senegal, en especial a niños con parálisis cerebral.

Redacción

Málaga |

Desde el año 2007, la Fundación Amigos de la Pouponnière ha trabajado incansablemente con un objetivo claro: ser un puente de esperanza y desarrollo para la infancia más vulnerable en Senegal. Lo que comenzó como un apoyo puntual al orfanato La Pouponnière de las Hermanas Franciscanas en Dakar, ha evolucionado hoy en una organización sólida que despliega su impacto en tres ejes fundamentales: salud, educación y atención a la discapacidad.

La Fundación es una organización sin ánimo de lucro comprometida con mejorar la calidad de vida de la infancia vulnerable en Senegal. Su trabajo se centra en ofrecer un apoyo integral a los bebés y niños de La Pouponnière de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María en el barrio de la Medina en Dakar, así como mejorar la calidad de vida de los menores afectados por parálisis cerebral y sus familias, a través de programas de fisioterapia, rehabilitación y formación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer