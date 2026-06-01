La Pouponnière atiende a huérfanos y niños con parálisis cerebral en Senegal

Desde el año 2007, la Fundación Amigos de la Pouponnière ha trabajado incansablemente con un objetivo claro: ser un puente de esperanza y desarrollo para la infancia más vulnerable en Senegal. Lo que comenzó como un apoyo puntual al orfanato La Pouponnière de las Hermanas Franciscanas en Dakar, ha evolucionado hoy en una organización sólida que despliega su impacto en tres ejes fundamentales: salud, educación y atención a la discapacidad.

La Fundación es una organización sin ánimo de lucro comprometida con mejorar la calidad de vida de la infancia vulnerable en Senegal. Su trabajo se centra en ofrecer un apoyo integral a los bebés y niños de La Pouponnière de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María en el barrio de la Medina en Dakar, así como mejorar la calidad de vida de los menores afectados por parálisis cerebral y sus familias, a través de programas de fisioterapia, rehabilitación y formación.