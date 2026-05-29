Presentado el III Concurso Internacional de Piano Ciudad de Málaga

El jurado será presidido por el prestigioso Dúo del Valle y los conciertos se celebrarán en los cuatro grandes auditorios de la ciudad. En la Sala Fundación Unicaja María Cristina tendrá lugar la gala inaugural. En el auditorio del Museo Picasso se desarrollarán las fases preliminares y la semi final el día 25, donde los 6 concursantes que la alcancen estarán acompañados por el Cuarteto Gerhard. También en el auditorio Edgar Neville, tendrá lugar el concierto extraordinario del día 24 de junio de la pianista Elzbieta Liepa Dvarionaite y por último, la gran final tendrá lugar en el teatro Cervantes, donde los 3 finalistas se verán arropados con la Orquesta Filarmónica de Málaga. Una de las grandes novedades de este año es la firma de un convenio con RTVE para emitir la final del concurso en “Los conciertos de la 2”

Desde la creación de la “Fundación Concurso Internacional de Piano Ciudad de Málaga”, se han ido generando actividades a lo largo del año y el próximo 12 de octubre, en colaboración con el Teatro Cervantes, tendremos la oportunidad de disfrutar de uno de los artistas más carismáticos del panorama mundial como es el pianista Arcadi Volodos.

El Concurso y su Fundación son ya una realidad con prestigio internacional, gracias a la colaboración público/privada y en especial del Ayuntamiento de Málaga, La Fundación Unicaja, la Diputación de Málaga y La Junta de Andalucía.

Además, el día 26 tendrá lugar la “Conferencia de Agentes Musicales”, en la sala Fundación Unicaja Mª Cristina con la participación entre otros de Enrique Subiela de Duetto Management y Leander Hotaki de Alemania.