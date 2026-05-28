La Asociación Española contra el Cáncer impulsa en Málaga a jóvenes como “Agentes de Cambio” frente al tabaco y el vapeo

El consumo de tabaco sigue siendo el principal factor de riesgo evitable de cáncer y uno de los mayores retos de salud pública. Está relacionado con 1 de cada 3 casos de cáncer provocando 63.000 muertes el año pasado en España y más de 7 millones en todo el mundo.

A pesar de ello, el problema continúa entrando en la vida de los jóvenes, especialmente a través de nuevos productos como los cigarrillos electrónicos o bolsas de nicotina, que se presentan erróneamente como alternativas menos dañinas. En España, el 22,8% de los jóvenes de entre 14 y 18 años consume cigarrillos electrónicos y casi la mitad los ha probado alguna vez.

Ante esta realidad, la Asociación Española contra el Cáncer vuelve a hacer un llamamiento a toda la sociedad en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo, con un objetivo claro: lograr la primera generación de jóvenes libres de tabaco y nicotina en 2030.

Los jóvenes toman la palabra: Agentes de Cambio en Málaga

En la provincia de Málaga, la Asociación ha puesto en marcha durante este curso el proyecto “Agentes de Cambio”, una iniciativa que da un paso más en la prevención y que co0nvierte a los jóvenes en protagonistas activos del cambio. Así lo explicaba Juan Carlos Martín, presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga: “Con el proyecto ‘Agentes de Cambio’ hemos dado un paso más en prevención: no hablamos solo a los jóvenes, les damos la oportunidad de liderar el cambio. Cuando ellos mismos construyen el mensaje, conectan mejor y generan un impacto real en su entorno.”

El ejemplo más destacado de esta edición ha sido el trabajo desarrollado por un grupo de alumnos del IES Litoral de Málaga, que han abordado de forma autónoma el fenómeno del vapeo.

Su propuesta destaca por:

Autogestión completa: han diseñado y ejecutado el proyecto desde cero.

Visión joven y realista: han trabajado desde su propia experiencia y la de su entorno.

Contenido con impacto social: han creado vídeos para redes sociales dirigidos a madres y padres, explicando qué es el vapeo y cuáles son sus riesgos.

Lejos de ser una campaña institucional, esta iniciativa refleja el valor de que los propios jóvenes actúen como referentes de salud entre sus compañeros y amigos, generando mensajes más cercanos, creíbles y eficaces. Así describía Laura Villalba, estudiante de un grado medio de Farmacia-Parafarmacia en el IES Litoral, su participación en el proyecto: “participar como Agente de Cambio ha sido una experiencia muy gratificante y positiva, porque nos ha permitido implicarnos de verdad en un problema que vemos en nuestro entorno. Creemos que es fundamental la necesidad de hablar a los jóvenes y también a los padres para que sepan tratar el problema con sus hijos, porque muchas veces no se conoce bien lo que supone el vapeo o cómo abordarlo. Desde nuestro punto de vista, cuando la información llega de otros jóvenes, el mensaje se entiende mejor y puede ayudar a tomar decisiones más responsables”.

Como siguiente paso, la Asociación trabajará con este grupo para desarrollar contenidos de manera conjunta y amplificar su mensaje, convirtiéndolos en un verdadero altavoz entre la juventud malagueña.

Un problema que requiere una respuesta colectiva

El tabaquismo continúa siendo la primera causa de muerte prevenible y está directamente relacionado con hasta 16 tipos de cáncer. Por este motivo, en palabras del presidente de Málaga es la sociedad la primera que tiene que tomar conciencia para generar el cambio. “Es fundamental que avancemos en regulación y que como sociedad no normalicemos conductas que ponen en riesgo la salud.”

Además, la industria del tabaco sigue desarrollando estrategias para captar a los jóvenes, utilizando la publicidad, las redes sociales o la vinculación con espacios de ocio para normalizar el consumo. Por ello, desde la Asociación se insiste en la necesidad de avanzar en medidas eficaces como:

La regulación de la publicidad, promoción y patrocinio

La ampliación de los espacios sin humo

El refuerzo de la fiscalidad del tabaco

La concienciación social, especialmente entre la población joven

Todas estas acciones forman parte de un enfoque integral alineado con el marco internacional MPOWER de la Organización Mundial de la Salud.

Movilización en toda la provincia de Málaga

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga, a través de sus 14 sedes, ha desplegado una amplia programación de acciones de sensibilización en distintos municipios de la provincia o se va a sumar con sus voluntarios a acciones organizadas por los ayuntamientos u otras instituciones.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran:

Mesas informativas y acciones de prevención en municipios como Alhaurín de la Torre, Antequera, Torremolinos, Nerja o Torrox

Caminatas y marchas saludables, como las previstas en Benalmádena, Cártama, Fuengirola o Estepona

Actividades educativas y talleres sobre tabaco y vapeo dirigidos a población joven, especialmente en Mijas y Estepona

Acciones en el ámbito universitario, desmontando mitos sobre el tabaco y reforzando espacios libres de humo

Actos institucionales de adhesión a Espacios Sin Humo, como en Nerja

El Día Mundial Sin Tabaco no es solo una fecha simbólica, sino una oportunidad para impulsar cambios reales en la sociedad. Para lograr una generación libre de tabaco y nicotina en 2030, es imprescindible actuar desde todos los ámbitos: administraciones públicas, comunidad educativa, profesionales sanitarios y la propia juventud.

Iniciativas como “Agentes de Cambio” muestran que ese camino ya está en marcha. Porque cuando los jóvenes pasan de ser receptores a ser protagonistas, el cambio no solo es posible: es imparable.