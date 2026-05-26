Don Procopio, La traviata, Norma o Dido and Aeneas, en la 38 Temporada Lírica

El ciclo patrocinado por la Fundación Unicaja y en el que colaboran Fundación Sando e Idealista comenzará el 10 de septiembre de 2026 con un concierto extraordinario en el que Álvarez y Puértolas abordarán apoyados por la Orquesta Filarmónica de Málaga un programa con arias y dúos de ópera y romanzas y dúos de zarzuela. El programa finalizará los días 28 y 30 mayo de 2027 con la representación de la obra cumbre de Vincenzo Bellini: Norma, que no se representaba en Málaga desde hace más de 30 años, regresa al Cervantes encabezada por Perles y Paolo Fanale.