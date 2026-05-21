Fundación ONCE ha formada a medio millar de malagueños con discapacidad en el Programa Por Talento Digital

Esenciales es un encuentro impulsado por la Fundación ONCE que sirve para presentar los avances del programa en Andalucía, donde ya se está formando a más de 3.400 personas con discapacidad a través de 427 cursos presenciales, así como para visibilizar el impacto local de esta iniciativa.

Bajo el lema “Saber es esencial. Contigo seguimos imparables. El reto continúa en Por Talento Digital”, se aborda cómo la formación en tecnología está ayudando a reducir la brecha digital y a generar nuevas oportunidades personales y laborales.

El encuentro estará conducido por la Trainer Paralímpica de Fundación ONCE y ex-atleta paralímpica Lía Beel, quien ofrece una charla inspiracional en la que compartirá su trayectoria personal y deportiva, poniendo en valor la importancia de la superación, la constancia y la adaptación ante nuevos retos.

El evento contará también con la participación de Marcelo Rosado, director ONCE en Málaga, y Miguel León Arregui García, coordinador del programa Por Talento Digital Esenciales. Durante el encuentro se abordará el impacto del programa en Andalucía y el papel de la formación digital en la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.

El acto contará además con testimonios en primera persona de alumnado y docentes, que compartirán su experiencia en el programa y cómo la formación ha contribuido a mejorar su autonomía y su participación en el entorno digital.