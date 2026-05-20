Llega a Málaga el colchón que planta árboles: Decodescanso y RECYPUR lanzan "Save The Planet"

Esta campaña va más allá de un gesto simbólico: apuesta por una acción medioambiental con impacto real y duradero, centrada en la recuperación de ecosistemas y la protección del entorno natural. El proyecto contempla el cuidado y seguimiento continuado de cada árbol plantado para asegurar una repoblación efectiva en una zona de alto valor ecológico, clave para la conservación de la biodiversidad característica de la cuenca mediterránea andaluza.

En septiembre de 2013, un incendio arrasó más de 200 hectáreas en las laderas del Embalse de Guadalhorce, la principal reserva de agua potable de la provincia que abastece a más de 500.000 personas. Más de una década después, esa cicatriz sigue abierta. Hoy, una iniciativa empresarial da un paso concreto para cambiar eso.

"Cuando RECYPUR nos presentó el proyecto, supimos que esto era más que un colchón. Era una oportunidad de que cada malagueño que elige descansar bien también esté cuidando el entorno en el que vive," señala Salvador Alba, CEO de Decodescanso.

La provincia de Málaga, pionera en sostenibilidad

Málaga ha sabido construir en los últimos años un relato propio: el de una ciudad mediterránea que mira al futuro sin perder sus raíces. Referente en innovación tecnológica, en turismo sostenible y en calidad de vida, Málaga lidera hoy conversaciones que antes solo ocurrían en otras capitales europeas. Su apuesta por la transformación urbana, su tejido empresarial dinámico y su ciudadanía comprometida con el entorno la convierten en el escenario natural para que una iniciativa como "Save The Planet" encuentre su mejor altavoz.

En este contexto, RECYPUR, empresa valenciana especializada en el desarrollo y fabricación de soluciones sostenibles, y Decodescanso, empresa malagueña con una consolidada red de tiendas en la provincia, unen fuerzas para impulsar una iniciativa que apuesta por un modelo de consumo más responsable y sostenible.

La iniciativa fusiona innovación, compromiso medioambiental y descanso de calidad bajo un mensaje tan poderoso como: con Save The Planet reciclas hasta durmiendo. A través de dos modelos de colchón sin precedentes en el mundo: Selva y Oceanic. Sus núcleos están fabricados con materiales 100% reciclados, convirtiendo cada noche de sueño en un acto consciente con el planeta. Ambos modelos cuentan con la Certificación AENOR de Proyecto Circular y están fabricados con tejido 100% Repreve, elaborado a partir de poliéster reciclado. Una colección que reduce un 60% las emisiones de CO₂, consume un 99% menos de agua y no genera residuos al vertedero, con una reducción del 41% en huella de carbono frente a la producción convencional. Además, cada colchón de gran formato reduce las emisiones de CO₂ equivalentes a plantar tres árboles.

"En RECYPUR llevamos años investigando cómo hacer que el descanso y la sostenibilidad no sean conceptos opuestos. Selva y Oceanic son el resultado de ese trabajo: un producto único en el mundo que demuestra que es posible dormir bien y hacerlo de forma responsable con el planeta," afirma Vicente Barberá, CEO de RECYPUR.

Selva y Oceanic estarán disponibles a partir del 19 de mayo en la red de distribución de Decodescanso en la provincia de Málaga.