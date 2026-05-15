Uber lanza Uber Van XL en Málaga: más espacio para disfrutar en grupo de la Costa del Sol

Uber Van XL se incorpora así a la oferta ya disponible en Málaga, que incluye opciones como Uber Comfort, Uber Black y Uber Van y Uber Access –su servicio de transporte adaptado a personas usuarias de silla de ruedas–, posicionando la ciudad como uno de los mercados estratégicos de Uber en España.

El lanzamiento de Uber Van XL llega en un momento clave, con la temporada estival a punto de arrancar y una demanda creciente de desplazamientos en grupo tanto entre visitantes como entre residentes. Con el mayor volumen de demanda concentrado los viernes de 23.00 a 23.59 horas, durante la tarde y la noche también hay un gran número de desplazamientos, siendo el Centro Histórico, La Malagueta, el Aeropuerto de Málaga, el Soho y el Puerto algunos de los destinos más solicitados.

El compromiso de Uber con una movilidad más sostenible es también parte central de este lanzamiento. Cada Van XL solicitada por un grupo numeroso reduce automáticamente la necesidad de un segundo o incluso un tercer vehículo en las calles del centro o el Paseo Marítimo.

A esto se suma el avance en electrificación de la flota: en una sola semana, los vehículos de cero emisiones que operan a través de la plataforma en Málaga recorren más de 200.000 kilómetros, posicionando a la ciudad como uno de los grandes motores de la transición eléctrica del transporte urbano en España.