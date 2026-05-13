Vuelta a España 2026

Málaga acogerá la 19ª etapa de La Vuelta 2026, que saldrá de Vélez-Málaga y acabará en el alto de Peñas Blancas en Estepona

Se disputará el 11 de septiembre y pasará también por municipios como Rincón de la Victoria, Málaga, Cártama, Coín, Alozaina, Ronda o Marbella

Redacción

Málaga |

Málaga protagonizará la etapa 19º de La Vuelta 2026, que discurrirá de manera íntegra por la provincia el próximo 11 de septiembre. Con salida desde Vélez-Málaga y llegada a meta en el puerto de Peñas Blancas, en Estepona, el pelotón recorrerá un total de 205,1 kilómetros pasando por municipios como Rincón de la Victoria, Málaga, Cártama, Coín, Alozaina, Ronda o Marbella.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha señalado que en la provincia hay “una gran afición al ciclismo” y ha añadido que es un territorio “ideal para la práctica de este deporte”, ya que combina la belleza del litoral con la de unas montañas muy duras.

En Más de Uno Málaga, hablamos con el director general de La Vuelta, Javier Guillén.

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