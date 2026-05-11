Este miércoles el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga capital acogerá la presentación de Digital Enterprise Show 2026

El encuentro internacional reunirá durante sus tres jornadas a más de 400 firmas en una zona expositiva que se ha rediseñado bajo el concepto “Universo DES”. Se trata de un ecosistema que albergará siete espacios temáticos donde se presentarán más de 700 innovaciones en IA, analítica de datos, ciberseguridad, cloud, IoT y computación cuántica, entre otras soluciones. Todo ello, con el objetivo de impulsar la competitividad de grandes corporaciones, pymes y administraciones.

En el marco de DES 2026 se organizará el Digital Business World Congress, el mayor foro europeo de digitalización, que reunirá a más de 500 expertos globales. Los ejes conductores que marcarán su agenda son: el uso de la IA para maximizar el retorno de las inversiones, la combinación de herramientas digitales para construir empresas más resilientes, la soberanía tecnológica, la relevancia de la ciberseguridad, el rol del talento humano y el auge de las EdTech.

Entre los gurús que se citarán en el congreso se encuentran Randi Zuckerberg, emprendedora tecnológica y exdirectora de marketing de Facebook; Yongdong Wang, vicepresidente corporativo de Microsoft; y Trevor Monroe, Senior Program Manager en el Banco Mundial. Asimismo, líderes de conocidas firmas como Stellantis, Renault, Airbus, Iryo, TAG Heuer, Repsol, BBVA, Renfe, Ferrer, Bayer, American Express y LinkedIn, entre otras, compartirán sus perspectivas y casos de éxito de integración tecnológica.