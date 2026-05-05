Familias con hijos con necesidades especiales impulsan la Plataforma Neurodiverso

Un grupo de familias con hijos con algún tipo de necesidad especial educativa decidieron unirse para crear la Plataforma Neurodiverso.

Este colectivo denuncia falta de información desde el inicio del diagnóstico de los niños que presentan dichas necesidades; sensación de carecer de información; exclusión social de los menores, incluso de las familias al completo; renuncia laboral o graves problemas de conciliación por falta de inclusión y adaptación.

Desde Neurodiversa creen que no se tiene en cuenta a las familias y que existen distintas asociaciones en función de cada diagnóstico donde muchas familias no encajan por no tener diagnóstico, tener varios o tener un diagnóstico minoritario.