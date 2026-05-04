Las guarderías irán este jueves a la huelga en una convocatoria a nivel nacional

La huelga prevista para hoy convocada por los representantes de las Escuelas Infantiles ha sido anulada. Esta decisión se debe a que se ha retomado el diálogo con la Consejería de Educación.

Ambas partes mantendrán una reunión este lunes al objeto de alcanzar un acuerdo que evite la continuidad de las movilizaciones ya que sí que se mantiene el paro previsto para el próximo lunes 11.

El colectivo de las guarderías denuncia la falta de un acuerdo que permita elevar de forma inmediata el precio que la Administración abona por cada plaza de 0 a 3 años, importe que está congelado desde el año 2020.

Además de estas movilizaciones, está anunciada otra para el jueves de esta semana a nivel nacional en la que los sindicatos denuncian ante el Ministerio de Educación el abandono del sector y exigen la integración del primer ciclo de infantil dentro de las etapas educativas «de pleno derecho»