¿De qué manera contribuyen tratamientos como LPG a mejorar a enfermos de Lipedema?

Los tratamientos médicos de endermologie® ayudan a limitar la progresión del lipoedema, al tiempo que mejoran el confort del paciente.

Gracias a la variedad de movilizaciones de los tejidos (Infinite Waves™) y a la vibración de 30 Hz que proporciona el cabezal de tratamiento Infinity 80 IW™, estos tratamientos ayudan a:

■ Reducir el dolor y las molestias

■ Ablandar el tejido subcutáneo, que suele ser fibroso

■ Remodelar la silueta

■ Estimular la circulación sanguínea y linfática para reducir la hinchazón

■ Mejorar la movilidad

Esta estimulación celular multidimensional, no invasiva y no agresiva, actúa de forma global tratando los principales síntomas del lipoedema. Al mismo tiempo, al activar el sistema nervioso autónomo (equilibrio de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático), proporciona un bienestar general a lo largo de las sesiones.

En los casos graves indicados para una liposucción, los tratamientos Endermologie® Medical también pueden realizarse antes y después de la cirugía para optimizar los resultados y la cicatrización, limitar el riesgo de hematomas y otras complicaciones, y mantener los resultados a largo plazo.