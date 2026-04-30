Entrevista con Antonio Arjona, director de Formación de LPG

¿De qué manera contribuyen tratamientos como LPG a mejorar a enfermos de Lipedema?

En esta entrevista del espacio Málaga es Bienestar, abordamos las bondades del tratamiento en pacientes de lipedema, una enfermedad crónica aún poco conocida. Se caracteriza por una acumulación anómala de grasa subcutánea en las piernas y, en ocasiones, en los brazos. Esta patología afecta principalmente a las mujeres y, aunque sus causas aún no se han identificado con claridad, se cree que las hormonas y la herencia genética influyen en su desarrollo.

Isabel Naranjo

Malaga |

Los tratamientos médicos de endermologie® ayudan a limitar la progresión del lipoedema, al tiempo que mejoran el confort del paciente.

Gracias a la variedad de movilizaciones de los tejidos (Infinite Waves™) y a la vibración de 30 Hz que proporciona el cabezal de tratamiento Infinity 80 IW™, estos tratamientos ayudan a:

■ Reducir el dolor y las molestias

■ Ablandar el tejido subcutáneo, que suele ser fibroso

■ Remodelar la silueta

■ Estimular la circulación sanguínea y linfática para reducir la hinchazón

■ Mejorar la movilidad

Esta estimulación celular multidimensional, no invasiva y no agresiva, actúa de forma global tratando los principales síntomas del lipoedema. Al mismo tiempo, al activar el sistema nervioso autónomo (equilibrio de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático), proporciona un bienestar general a lo largo de las sesiones.

En los casos graves indicados para una liposucción, los tratamientos Endermologie® Medical también pueden realizarse antes y después de la cirugía para optimizar los resultados y la cicatrización, limitar el riesgo de hematomas y otras complicaciones, y mantener los resultados a largo plazo.

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