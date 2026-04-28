AVOI organiza la II Fiesta de la Primavera para llevar niños oncológicos al Camino de Santiago

En Más de Uno Málaga hablamos con Pablo Martínez, voluntario de AVOI y organizador de la II Fiesta de la Primavera que tendrá lugar este viernes a partir de las 13:00 horas en la Plaza de Toros de la Malagueta.

El objetivo de este acto benéfico es recaudar fondos para que niños y niñas en tratamiento oncológico puedan disfrutar del Camino de Santiago en 2027. Las entradas, a modo de donativo, están a la venta a través de Málaga Entradas al precio de 20 euros para adultos y 10 euros para infantiles. Además, se ha habilitado una Fila Cero para las personas que quieran comprar una entrada y no puedan asistir al evento.

La Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) es una asociación que desde 1993 ayuda a niños y niñas oncológicos que están ingresados en el hospital, haciendo que esa estancia sea lo más agradable posible. Para ello, y con la colaboración del voluntariado, se llevan a cabo actividades diarias los 365 días del año, destacando las siguientes: juegos, manualidades, celebración de días o semanas especiales, terapias caninas o la diversión con los magos. Además, AVOI ha puesto en marcha el primer equipo de fútbol en España de niños y niñas en tratamiento oncológico y, también, organiza otro tipo de actividades lúdicas como viajes, financiando íntegramente esos desplazamientos.