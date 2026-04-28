PABLO MARTÍNEZ, VOLUNTARIO

AVOI organiza la II Fiesta de la Primavera para llevar niños oncológicos al Camino de Santiago

La Plaza de Toros de la Malagueta acoge la II Fiesta de la Primavera AVOI prevista para este viernes. La Asociación tiene como objetivo recaudar fondos para que niños y niñas en tratamiento oncológico disfruten del Camino de Santiago en 2027.

Redacción

Málaga |

En Más de Uno Málaga hablamos con Pablo Martínez, voluntario de AVOI y organizador de la II Fiesta de la Primavera que tendrá lugar este viernes a partir de las 13:00 horas en la Plaza de Toros de la Malagueta.

El objetivo de este acto benéfico es recaudar fondos para que niños y niñas en tratamiento oncológico puedan disfrutar del Camino de Santiago en 2027. Las entradas, a modo de donativo, están a la venta a través de Málaga Entradas al precio de 20 euros para adultos y 10 euros para infantiles. Además, se ha habilitado una Fila Cero para las personas que quieran comprar una entrada y no puedan asistir al evento.

La Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) es una asociación que desde 1993 ayuda a niños y niñas oncológicos que están ingresados en el hospital, haciendo que esa estancia sea lo más agradable posible. Para ello, y con la colaboración del voluntariado, se llevan a cabo actividades diarias los 365 días del año, destacando las siguientes: juegos, manualidades, celebración de días o semanas especiales, terapias caninas o la diversión con los magos. Además, AVOI ha puesto en marcha el primer equipo de fútbol en España de niños y niñas en tratamiento oncológico y, también, organiza otro tipo de actividades lúdicas como viajes, financiando íntegramente esos desplazamientos.

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