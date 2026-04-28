El CICCP distingue a nivel nacional a tres ingenieros andaluces con las Medallas de Honor y al Mérito Profesional

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) distingue entre sus 24 galardonados en 2026 a tres ingenieros andaluces con las Medallas de Honor y al Mérito Profesional que se conceden a nivel nacional por su excelencia, compromiso y contribución a la profesión. El acto de entrega será el 4 de mayo a las 18:00h en el Auditorio Agustín de Betancourt, en la Sede del Colegio en Madrid.

Una de las seis Medallas de Honor del CICCP concedidas en 2026 recae en el ingeniero Francisco Javier Carmona Conde (Colg. 4642, Promoción de 1974 de la UPM), pieza clave en la transformación urbana de Málaga de los últimos cuarenta años. Cordobés de nacimiento (Pedro Núñez, 1948), ha volcado en la capital malagueña su desempeño profesional, desde que en 1978 ingresó por oposición libre en el Ayuntamiento, donde cinco años después ya fue el primer Jefe de Proyectos de la recién creada Gerencia de Urbanismo. En ese periodo, estuvo al frente de uno de los equipos que, con motivo de las inundaciones del 89, actuaron para recuperar la normalidad de la ciudad y dirigir la redacción de los proyectos necesarios para reducir los efectos de futuros episodios torrenciales. Ha desempeñado responsabilidades clave en áreas estratégicas como proyectos, urbanismo y vivienda, ocupando cargos de máxima relevancia, entre otros el de gerente de Urbanismo -dirigiendo la redacción del PGOU de 1998- y gerente del Instituto Municipal de la Vivienda. En su última etapa (2010-2018), como jefe de Servicio en el Departamento de Arquitectura e Infraestructuras de la GMU, fue el responsable de las obras del Bulevar Adolfo Suárez y de la remodelación de Juan XXIII.

A nivel colegial es uno de los nombres que han marcado la historia de Caminos Andalucía, desde su constitución en 1975, con dos demarcaciones en Andalucía occidental y oriental, hasta su unificación en 2006. Figura esencial de los últimos 25 años en sus órganos de gobierno y representación. Ha desempeñado funciones como Decano de la Demarcación de Andalucía Oriental, Responsable del Colegio en Málaga en un periodo clave de transición territorial y, posteriormente, Representante Provincial tras la configuración actual de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla. A Carmona Conde debemos que doce calles de Málaga lleven el nombre de ingenieros de caminos, canales y puertos vinculados a la ciudad; sólo uno de los ejemplos de las iniciativas que impulsó para fortalecer la presencia institucional del Colegio, dándole nombre y peso en la sociedad andaluza.

La Medalla de Honor se otorga “por haber desarrollado actuaciones de incuestionable mérito y que suponen aportaciones notables al prestigio de la profesión con carácter público y notorio, habiendo prestado destacados servicios al colectivo”. De ello son prueba también.

Las Medallas al Mérito Profesional 2026, que distinguen a los ingenieros que han “destacado con notoriedad manifiesta en el ejercicio de su profesión”, han recaído en Mario Muñoz-Atanet Sánchez (Colg. 15423, promoción de 1997 de la Universidad de Granada), y en María Rosa Robles González (Colg. 15334, promoción de 1997 de la Universidad de Granada).

Mario Muñoz-Atanet Sánchez, liderazgo técnico y compromiso público al servicio de la movilidad y el territorio

El desempeño profesional de Muñoz-Atanet combina la experiencia en empresa constructora, la iniciativa empresarial en el ámbito de la consultoría de Ingeniería y una intensa labor en el sector público, tanto en el Ayuntamiento de Málaga (2000-2004) como en su actual periodo en la Junta de Andalucía. Tras sus inicios en obras de infraestructuras viarias, hidráulicas y de edificación, fundó y dirigió firmas de consultoría especializadas en urbanismo, transporte y movilidad, participando en actuaciones relevantes en toda

Andalucía y consolidándose como un referente técnico en planificación territorial y movilidad sostenible. Especial mención merece también su participación en el operativo técnico del rescate del menor Julen en Totalán en 2019, una actuación de enorme complejidad que puso de manifiesto la capacidad técnica, el compromiso y la vocación de servicio de la profesión en situaciones de máxima exigencia.

En su paso por el ayuntamiento, participó en la peatonalización del centro histórico de Málaga, la modelización del transporte público y privado y el sistema de control de accesos a la ciudad. Su trayectoria dio un paso decisivo en el ámbito institucional con su incorporación a la Administración andaluza, primero como Director General de Movilidad y, posteriormente, como Viceconsejero en el área de Fomento. Desde estas posiciones ha impulsado actuaciones de gran impacto económico y social, entre ellas la reactivación y desarrollo de metros y tranvías en ciudades como Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz o Jaén, el impulso de plataformas reservadas para transporte público (BUS-VAO), el desarrollo de áreas logísticas estratégicas como el Puerto Seco de Antequera o la ejecución de importantes infraestructuras viarias. Asimismo, ha desempeñado un papel clave en la elaboración y aprobación de marcos normativos de gran trascendencia para Andalucía, como la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su

Reglamento, así como diversas medidas orientadas a la reactivación económica, la modernización del transporte y la mejora del acceso a la vivienda. Junto a sus méritos profesionales, destaca su estrecha vinculación con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, manteniendo una colaboración constante con la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla. Su cercanía, disponibilidad y apoyo institucional han contribuido a reforzar la actividad colegial, facilitando iniciativas de interés para el colectivo y participando activamente en encuentros y actos.

María Rosa Robles González, excelencia profesional y liderazgo internacional en el sector de la construcción

La trayectoria de Rosa Robles González está ligada a una de las principales empresas constructoras del país y hoy constituye un ejemplo de liderazgo y alta dirección en el ámbito internacional. Nacida en Granada y titulada por la Universidad de Granada, ha construido una carrera profesional de referencia durante más de dos décadas dentro de Sacyr, asumiendo responsabilidades crecientes desde sus inicios como ingeniera de proyecto hasta alcanzar puestos de alta dirección; destacando su participación en importantes actuaciones viarias y de obra civil en distintas regiones.

A lo largo de su vida laboral ha desempeñado funciones como jefa de producción, jefa de obra, gerente de zona y delegada de obra civil en Andalucía, asumiendo la gestión de carteras de obra de gran volumen económico y elevada complejidad técnica. Posteriormente, como Directora de Obra Civil en la zona sur de España, lideró la ejecución de proyectos en múltiples comunidades autónomas, coordinando equipos y recursos en un entorno de alta exigencia. Su proyección internacional se consolidó con su etapa como Directora General de la autopista Américo Vespucio Oriente en Santiago de Chile, una de las mayores infraestructuras urbanas del país. En la actualidad, desempeña el cargo de Directora de Operaciones en Estados Unidos, donde gestiona inversiones de miles de millones de dólares en varios estados en un entorno global altamente competitivo. Su trayectoria presenta, además, un valor añadido significativo al haberse desarrollado en un sector tradicionalmente masculinizado, alcanzando posiciones de máxima responsabilidad en etapas en las que la presencia femenina era aún limitada. Este hecho refuerza el reconocimiento a una profesional que ha sabido abrir camino con solvencia técnica, capacidad de gestión y liderazgo.

María Rosa Robles representa, en definitiva, un ejemplo de excelencia profesional sostenida, proyección internacional de la ingeniería española y capacidad para dirigir grandes infraestructuras, méritos que justifican plenamente la concesión de esta distinción.