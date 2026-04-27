Málaga se convierte en epicentro mundial de la oculoplastia con la celebración del congreso internacional The Oculoplastics

Más de 300 especialistas de todo el mundo se dan cita 24 y 25 de abril en Málaga en la 26ª edición de The Oculoplastics, uno de los congresos más prestigiosos del mundo en cirugía oculoplástica, organizado por el doctor Ramón Medel, cirujano oculoplástico del Hospital Quirónsalud Málaga y uno de los grandes referentes internacionales de esta especialidad.

El Dr. Ramón Medel está considerado una institución internacional en el manejo de patología orbitaria, introductor en Europa del lifting mediofacial transconjuntival y precursor de técnicas innovadoras en el tratamiento de la ptosis palpebral, como el flap frontal.

Su trayectoria en cirugía oculoplástica le ha valido un amplio reconocimiento entre la comunidad médica global. Y también de los pacientes. Sólo en el último año, el Dr. Medel ha intervenido en el Hospital Quirónsalud Málaga a 360 pacientes, especialmente pediátricos, procedentes de más de 90 países de los cinco continentes, desde Estados Unidos o Australia hasta Noruega, Suiza, Emiratos Árabes, Rusia o Vietnam.

The Oculoplastics se celebra por primera vez en Málaga tras más de dos décadas de trayectoria vinculada a Barcelona, donde se desarrollaba de forma bienal. La última edición tuvo lugar en 2024 en Castelldefels.

De este modo, el Dr. Medel convierte Málaga en epicentro mundial de la actualización de conocimientos de la patología. Con dos sedes: la parte teórica del congreso se congrega en el Hotel Amaragua, en Torremolinos; mientras que el Hospital Quirónsalud Málaga acogerá la parte práctica, con cirugías en directo.

De hecho, el principal valor diferencial de The Oculoplastics es su enfoque práctico: cirugías en directo en las que los especialistas muestran cómo trabajan realmente, sin filtros ni reservas. Las intervenciones se realizan en el Hospital Quirónsalud Málaga y se retransmiten en tiempo real al Hotel Amaragua, permitiendo a los asistentes interactuar con los cirujanos durante las operaciones.

“En este curso no solo explicamos lo que hacemos, mostramos exactamente cómo lo hacemos. Sin filtros, sin atajos y sin guardarnos nada”, subraya el Dr. Medel durante la presentación del congreso, donde también destacó que “Málaga reúne todas las condiciones para convertirse en un referente internacional de talento médico y elección de pacientes, por instalaciones hospitalarias, calidad de vida y conectividad”.

Entre las cirugías en directo, los expertos realizan cirugía de ptosis palpebral, blefaroplastia superior e inferior, lifting de cejas y dacriocistorrinostomía. Además de visualizar las intervenciones, los participantes comparten conocimiento, decisiones clínicas y tips quirúrgicos sin guardarse ningún recurso. Y es que, como defiende el doctor Medel, “la cirugía en directo es la mejor forma de aprender, porque permite ver la toma de decisiones real en cada momento, incluso en los casos más complejos”, añade.

Más de 300 especialistas y 25 ponentes internacionales

El congreso reúne a 25 ponentes internacionales y más de 300 profesionales, en su mayoría oftalmólogos ya consolidados, procedentes de países como Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Italia, Argentina, Colombia y España.

The Oculoplastics 2026 cuenta con el reconocimiento de ESASO (European School for Advanced Studies in Ophthalmology), el aval de la Sociedad Andaluza de Oftalmología y la acreditación de la EACCME.