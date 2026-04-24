La Habitación Roja celebrará su 30 aniversario en el Puerto de Benalmádena junto a cuatro bandas emergentes

Será una jornada festiva, eléctrica y con cierto toque de nostalgia. La Habitación Roja celebrará en el Puerto de Benalmádena ‘Los mejores años de nuestra vida’, una gira que conmemora el 30 aniversario de la banda valenciana. Y lo hará acompañados de cuatro magníficos talentos emergentes: las bandas malagueñas Scandinavia, Maenoba y Pequeño Mal y los oscenses El Verbo Odiado. La cita será el 25 de abril, a partir de las 17:00 horas.

El fuego lo abrirá la banda Scandinavia. Este grupo de indie-pop, originario de Pizarra (Málaga), se formó en 2015 a partir de la confluencia de seis músicos con experiencia previa en otras agrupaciones locales como El País Musicano, Minipimers o Enterradores. Scandinavia destaca por su sonido pop y guitarras distorsionadas. Con su tercer EP, ‘En espacios diferentes’, han demostrado una madurez que se vislumbra en la calidad de sus arreglos y en un despliegue de temas donde se da rienda suelta a arrebatados sentimientos.

A las 18:20 horas, Maenoba tomará el testigo para seguir animando la tarde del sábado. La banda malagueña de pop-rock alternativo, formada en 2018, es conocida por su sonido atmosférico y envolvente. Su música combina texturas de géneros como el dreampop, shoegaze, noise y post-rock, apoyándose en guitarras con efectos de delay y una base rítmica contundente que recuerda al grunge de los noventa.

Pequeño Mal ofrecerá, a partir de las 19:25 horas, su directo de guitarras afiladas, melodías potentes y electricidad emocional. Este nuevo proyecto de Saray Botella y Lolo Gutiérrez (Hazte Lapón), junto a Antonio y Carlos Fernández Hermana (Living Camboya) y Fernando Bertola (Súper Cadáver), combinan a la perfección el new wave, con el power pop y el noise pop con letras que no esquivan el dolor ni el deseo. Sus canciones beben tanto del indie rock de los 90 (Pixies, Sonic Youth) como de la canción ligera europea, creando un contraste propio entre belleza y abrasión.

Desde Huesca llega El Verbo Odiado, una banda de indie rock alternativo nacida en 2012. Su discografía está compuesta por tres álbumes y un sinfín de conciertos por salas y festivales de toda España. El proyecto personal de folk intimista creado por Jorge Pérez fue ganando intensidad y voltaje con el paso de los años sin perder esa delicadeza indie que tanto gusta a sus seguidores. El Verbo Odiado ha ido moldeando una voz cada vez más singular dentro del panorama independiente español con letras que hablan del desencanto y la pérdida, siendo ya una de las propuestas más sinceras y emocionales de su generación.

El momento culmen se vivirá a las 22:00 horas con la actuación de La Habitación Roja. La mítica banda formada en L’Eliana (Valencia) allá por el año 1995 festejan este año, por todo lo alto, tres décadas de carrera musical. Y lo van a hacer junto a amigos, admiradores y amantes de la buena música indie. Como ya han anunciado, el de Benalmádena “no será un concierto más”, ya que celebrarán “el haber sobrevivido con dignidad, fe y pasión a treinta años en el mundo de la música desde la más absoluta independencia”. La Habitación Roja echará la vista atrás, desde el año de su formación hasta el presente, para cantar juntos esas canciones que forman parte de ‘Los mejores años de nuestra vida’. Como ellos dicen “hay otras bandas, pero no son La Habitación Roja”.

Mercadillo y Dj el domingo

Además, de 12:00 a 19:00 horas, el sábado se podrá visitar y comprar en Puerto Market, el tradicional mercadillo artesanal que ofrece en sus puestos multitud de artículos y productos de decoración, complementos, regalos, salud y belleza, antigüedades, libros de segunda mano, etc.

Rumbo al Puerto

Esta iniciativa busca dinamizar el Puerto de Benalmádena como una de las mejores opciones de ocio, cultura y gastronomía de la costa. La gran variedad de restaurantes que ofrecen lo mejor de la cocina local e internacional, la multitud de tiendas con productos únicos y servicios especializados, o su oferta de entretenimiento, son sus principales atractivos. Con ‘Rumbo al Puerto’, el recinto de Benalmádena se transforma de nuevo en una gran fiesta, atrayendo a visitantes y creando un entorno que conecta a los comercios asociados con nuevos públicos.

Del proyecto ‘Rumbo al Puerto’ forman parte las siguientes empresas asociadas: Sealife, C.C. Marina Shopping, Esprit, Youssef Marina Regalos, Daniela Complementos, Los Mellizos, Chiringuito La Torre, La Parolaccia, Jacks Smokehouse, Angus, Zerimar, Jack & Jones, Gelatería di Porto Marina, Toro, 7 Camicie, Restaurante Daneku, Spanish Cooking Lessons, Gringo’s, Grupo Metro, Puerto Marina Toy’s, Moncho Tren, Kaleido, Cantina Mexicana, Prison Island, Costa del Sol Cruceros, Grupo Meredyt, Heladería Mango, Cafetería Casabianca, Parking Puerto Deportivo Benalmádena, Restaurante Pinocho, 100 % Shopping, Donevski Bisutería, Gali Inmobiliaria, Hotel MAC, Hotel Palmasol, y Vanguardia.