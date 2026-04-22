CARMEN HERNÁNDEZ, DIRECTORA

Campus 42 Málaga cumple cuatro años generando talento tecnológico en Andalucía

En Más de Uno Málaga hablamos con la directora del Campus 42 Málaga, centro ubicado en el Polo de Contenidos Digitales en el antiguo edificio de Tabacalera.

Redacción

Málaga |

El campus 42 Málaga celebra su cuarto aniversario consolidado como uno de los principales motores de generación de talento tecnológico en Andalucía, con más de 2.900 personas que han pasado por su procesos de selección e itinerario formativo desde su apertura y más de 23.000 registros interesados en acceder a su modelo educativo.

42 es, según el ranking WURI 2025, la tercera universidad más innovadora del mundo y la primera en Europa. Su modelo de aprendizaje forma a los perfiles digitales que demanda el mercado laboral y garantiza el 100% de empleabilidad de sus estudiantes.

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