El Parque Empresarial Guadalhorce demanda mejoras de movilidad

El Parque Empresarial Guadalhorce advierte de que la futura apertura del centro comercial Costco en Málaga Nostrum obliga a acelerar soluciones de movilidad, impulsar el vial distribuidor oeste y ejecutar actuaciones antes de 2027

Desde el Parque Empresarial Guadalhorce entienden que la futura apertura de una gran instalación comercial en el entorno de Málaga Nostrum, prevista para marzo de 2027, incrementará de forma notable los desplazamientos en una zona que ya soporta a diario importantes problemas de tráfico en sus accesos.

Desde el colectivo empresarial del Polígono se considera positivo que el Ayuntamiento de Málaga haya anunciado su intención de impulsar nuevos estudios de tráfico para analizar la movilidad de los parques empresariales de la capital. Sin embargo, la entidad advierte de que el problema del Guadalhorce no puede esperar a nuevos diagnósticos sin calendario de ejecución.