El talento digital global habla desde Málaga: 42 celebra fuera de Francia su gran encuentro internacional de alumni

El encuentro, que este 2026 celebra su tercera edición, ha convertido a la ciudad en punto de encuentro global del talento digital y refuerza el posicionamiento de Málaga como uno de los ecosistemas tecnológicos más dinámicos del sur de Europa.

La celebración de este encuentro internacional ha sido posible gracias a la presencia de 42 Málaga, el campus de programación impulsado por Fundación Telefónica junto al Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía. La iniciativa pone de manifiesto la relevancia que ha adquirido la red internacional 42 como espacio de formación tecnológica avanzada y conexión entre profesionales especializados de todo el mundo.

Durante varios días, los participantes han compartido experiencias, conocimientos y buenas prácticas vinculadas a ámbitos como la programación, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el desarrollo digital, fortaleciendo los lazos de una comunidad internacional que ya está presente en más de 30 países.

La agenda de actividades, tanto culturales como tecnológicas desarrolladas durante el encuentro ha dado la oportunidad, a los cerca de 50 participantes; de las instalaciones de 42 Málaga. La visita contó con la presencia de Francisco de La Torre, alcalde de Málaga y Antonio Quirós, director general de Innovación del Ayuntamiento de Málaga; Carmen H. Ledesma, directora de 42 Málaga Fundación Telefónica y Estibaliz León, responsable global de 42 Fundación Telefónica quienes les dieron la bienvenida a la ciudad. De la Torre, además, durante la visita al campus, incidió en el potencial de la ciudad como un centro de innovación tecnológico.

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La elección de Málaga como sede de esta cita anual supone un reconocimiento al trabajo desarrollado por el campus 42 Málaga en la formación de talento tecnológico y a la capacidad de la ciudad para atraer iniciativas de alcance internacional vinculadas a la innovación, el conocimiento y la empleabilidad digital.