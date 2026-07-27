El Centro Cultural Fundación Unicaja recibe "Y sonó la música. Iconografía musical en el arte"

Fundación Unicaja presenta en su centro cultural de Málaga la exposición ‘Y sonó la música. Iconografía musical en el arte’, que explora la representación y la influencia de la música en la creación artística desde la Edad Media hasta el siglo XX. La muestra pone de relieve cómo la música ha sido fuente de inspiración, símbolo de espiritualidad, instrumento de comunicación y reflejo de la vida cotidiana.

Comisariada por el historiador del arte José Luis Romero Torres y coordinada por Gonzalo Otalecu, la exposición reúne más de un centenar de piezas entre pinturas, esculturas, grabados, fotografías y piezas documentales que dialogan con instrumentos musicales históricos para ofrecer una experiencia que conecta arte, historia y música. Entre los artistas representados destacan grandes figuras de la historia del arte como Picasso, Murillo, José de Ribera, Alonso Cano, Juan de Roelas, Juan de Valdés Leal, Ramón Bayeu, Enrique Simonet, Julio Romero de Torres, Joaquín Peinado, José Moreno Villa o Rafael Alberti. El director de Actividades Culturales de Fundación Unicaja, José María Luna, y el comisario de la exposición, José Luis Romero, han presentado esta muestra, que se puede visitar hasta el 2 de noviembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga.

En la muestra destacan obras como ‘Las tentaciones de San Jerónimo’ de Juan de Valdés Leal; ‘San Jerónimo penitente en el desierto’ de Alonso Cano y ‘San Jerónimo penitente’ de José de Ribera; ‘La danza de Salomé ante Herodes’ de Juan de Valdés Leal; ‘Personajes de comedia. Alegoría de la música’ de José Denis Belgrano, una monumental composición de cuatro metros de longitud perteneciente a la colección de Fundación Unicaja; ‘La copla’ de Julio Romero de Torres; ‘Guéridon devant la fenêtre’, de Pablo Picasso, y ‘La Asunción de la Virgen’ de Guido Reni.

Un recorrido por la influencia de la música en la creación artística

El recorrido expositivo se articula en cinco secciones que abordan la representación de la música en la historia del arte, desde sus manifestaciones más cotidianas hasta sus representaciones simbólicas y espirituales. En la sección ‘El silencio’, dedicada a bodegones, naturalezas muertas y escenas costumbristas, obras de artistas como Pedro Camprobín, Cornelius Norbertus Gysbrecht, Enrique Simonet, José Moreno Villa y Rafael Alberti dialogan con partituras históricas que permiten descubrir la evolución de la escritura musical entre los siglos XVI y XIX.

La sección ‘Los escenarios de la música’ acerca al visitante a algunos de los espacios donde la música fue interpretada durante la Edad Moderna y los inicios de la contemporaneidad. Entre las piezas más singulares destacan una reproducción fotográfica a escala del histórico telón del Teatro Cervantes de Málaga pintado por Bernardo Ferrándiz en 1870, junto a pinturas y esculturas que evocan celebraciones populares, cafés cantantes, romerías y fiestas tradicionales.

El apartado de ‘Los protagonistas de la música’ se divide en diferentes ejes temáticos: la música como lenguaje simbólico a través de figuras como Apolo, Marsias u Orfeo representadas en obras de Giovanni Battista Langetti, Miguel March, Bernardo Ferrándiz y José Denis Belgrano; la mujer como intérprete y protagonista de la experiencia musical según autores como Julio Romero de Torres, José García Ramos y Francisco Domingo Marqués; los músicos, donde conviven imágenes del rey David tocando el arpa, representaciones del músico ciego y diversas obras de Pablo Picasso junto a una zanfonía o viola de rueda.

Mención especial merece el apartado dedicado a la música celestial, donde ángeles músicos acompañan visiones de santos y escenas marianas, y en el que sobresale una de las grandes piezas de la exposición ‘La Virgen de la Faja’ de Murillo, que regresa a España tras su paso por galerías y colecciones privadas de París, Alemania, Londres, Japón o Suiza. Asimismo, se muestran obras de autores como Pedro Campaña, Juan Sánchez Cotán, Francisco Ribalta, Guido Reni, Francisco Pacheco, Juan de Valdés Leal o Alonso Miguel de Tovar.

La exposición reserva también un espacio a la música de verdiales, representada principalmente a través de barros malagueños pertenecientes a la colección de Fundación Unicaja, además de fotografías e instrumentos tradicionales. Entre las piezas, destaca una obra de Picasso de extraordinaria singularidad, ‘Couple Andalou’, realizada en 1899 sobre una pandereta de madera y que evidencia la estrecha relación entre música, identidad popular y creación artística. El recorrido expositivo finaliza con la sección ‘El Juicio final y la Gloria’, protagonizado por obras de José de Ribera, Alonso Cano, Juan de Roelas, Pedro Camprobín, Pieter de Jode, Andrés Pérez y Antonio Susillo, así como con un homenaje a Santa Celicia, patrona del canto sacro y una visita a las escenas musicales representadas en el zócalo de azulejos del jardín del Centro Cultural Fundación Unicaja.