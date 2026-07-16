El Dr. Francisco León de HLA Universitario El Ángel obtiene la máxima certificación europea en cirugía hepatobiliopancreática

HLA Hospital Universitario El Ángel continúa consolida su apuesta por la excelencia asistencial y la incorporación de profesionales de máximo nivel con la obtención, por parte del Dr. Francisco León, de la certificación europea en cirugía hepatobiliopancreática otorgada por la Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS), el principal organismo europeo encargado de establecer los estándares de calidad y formación de los médicos especialistas.

Este reconocimiento sitúa al especialista entre el reducido grupo de cirujanos españoles que han superado el exigente proceso de evaluación promovido por la UEMS, basado tanto en la experiencia clínica acreditada como en la superación de un examen específico de alta complejidad.

La UEMS, fundada en 1958 y representante de más de 1,6 millones de médicos especialistas europeos, es la entidad responsable de definir los estándares europeos de formación en cada especialidad, acreditar programas docentes y promover la mejora continua de la práctica clínica. En el ámbito de la cirugía, sus certificaciones constituyen uno de los mayores avales de calidad y competencia profesional a nivel internacional.

Para el Dr. Francisco León, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo y referente en cirugía hepatobiliopancreática y oncológica, esta acreditación supone "el máximo reconocimiento profesional al que puede aspirar un cirujano dentro de esta subespecialidad". Sin embargo, subraya que su verdadero valor trasciende el ámbito individual. "Este tipo de certificaciones no son un logro personal aislado. Son también un reconocimiento a los hospitales donde desarrollamos nuestra actividad, porque permiten acreditar que los pacientes tienen acceso a una cirugía altamente especializada realizada conforme a los estándares europeos de mayor exigencia".

En este sentido, el director médico de HLA Hospital Universitario El Ángel, el Dr. Manuel Viola Figueras, destaca que "la incorporación y el desarrollo de profesionales capaces de alcanzar los máximos estándares europeos forma parte de la estrategia del hospital para ofrecer una asistencia cada vez más especializada y de mayor calidad. Contar con especialistas acreditados internacionalmente supone una garantía adicional para nuestros pacientes y refuerza nuestro compromiso con la excelencia clínica, la innovación y la formación continuada".

La incorporación de profesionales con este nivel de acreditación refuerza la estrategia de HLA Hospital Universitario El Ángel de ofrecer una medicina de alta complejidad sustentada en la innovación, la formación continua y la excelencia clínica. En especialidades como la cirugía hepatobiliopancreática, donde los procedimientos son técnicamente muy complejos y se realizan en un número limitado de centros, contar con especialistas acreditados internacionalmente representa un importante valor añadido para los pacientes que confían en el hospital.