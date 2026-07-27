"Torremolinos fue una ciudad pionera cuando decidió impulsar la industria turística"

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ensalza a su localidad como impulsora del turismo. Por ello, la regidora recuerda el lema 'El Origen del Paraíso', dado que en este enclave de la Costa del Sol "se impulsó la industria turística y es un homenaje a una ciudad pionera".

En cuanto al desarrollo de la temporada turística de verano, del Cid ha asegurado que la ocupación hotelera se encuentra al 95%, favorecido por "los conflictos internacionales y porque, principalmente, Torremolinos es un destino maduro". En estas fechas, la población torremolinense se multiplica por cuatro, lo que no representa ningún inconveniente ya que, asegura, "los servicios operativos están preparados para ello".

Según los datos que maneja el Ayuntamiento de Torremolinos, están contabilizados visitantes procedentes de 120 nacionalidades, y de los que un número importante decide quedarse a vivir.

Por otra parte, Margarita del Cid ha recordado que en la localidad confluye el turismo familiar y el LGTBI, con "una importante planta hotelera renovada".