La San Diego Comic-Con® Málaga 2026 abre mañana, a las 10:00h, su preventa exclusiva con invitados especiales ya confirmados y dos productos de edición exclusiva a la venta

La preventa exclusiva de entradas de San Diego Comic-Con Málaga para su edición de 2026 estará disponible a partir de mañana, 23 de abril a las 10:00h en Ticketmaster, ticketera oficial del evento. La preventa será exclusiva para los fans que asistieron a la edición de 2025, quienes podrán acceder a una ventana prioritaria de compra solo si disponen de su Registration ID de 2025 y una cuenta creada en Ticketmaster con el mismo email asociado a su Registration ID. Para facilitar el proceso, la organización ha habilitado una guía de compra de entradas con todos los pasos y requisitos. Toda la información, aquí.

Sobre los Special Guests confirmados: Kevin Smith y John Romita Jr.

San Diego Comic-Con® Málaga ya ha anunciado a los dos primeros talentos del mundo del cómic que participarán en su segunda edición: Kevin Smith (Clerks, View Askewniverse) y John Romita Jr. (Spider-Man, Kick-Ass).

Puedes encontrar más información sobre sus perfiles en los enlaces previamente insertados.

Sobre las piezas exclusivas, con ilustraciones de Rodrigo Blaas

Como detalle especial para los fans, San Diego Comic-Con Málaga ofrecerá tanto en la Preventa Exclusiva como en la Venta General dos piezas exclusivas de coleccionista. Solo serán adquiribles de forma online, en el proceso de compra de entradas en Ticketmaster. Se trata de un pin y un lanyard con diseños inspirados en las ilustraciones de Rodrigo Blaas, director y animador (conocido por películas como Ice Age, Finding Nemo, Wall-e o Ratatouille) junto a Carlos Salgado, director en El Guiri Studios. Tanto el pin como el lanyard tendrán un precio base imponible de 9.91€ (11.99€ IVA incluido). Para más información, puedes consultar este enlace.