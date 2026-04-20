ESCUCHAMOS A LAS PARTES IMPLICADAS

La desaparición de los aparcamientos en la Plaza Manuel Azaña enfrenta a colectivos vecinales y Ayuntamiento

En Más de Uno Málaga escuchamos la opinión de la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, y los representantes de las Asociaciones Corazones del Carmen, José Rivero, y Proyecto Carranque, Rosa Varela, tras la desaparición de los aparcamientos en el solar donde se construye el edificio del CaixaForum.

Redacción

Málaga |

El comienzo de las obras del edificio que albergará el centro cultural Caixa Forum, ha provocado la pérdida de 300 plazas de aparcamientos en el solar donde se lleva a cabo la construcción ubicada cerca de la comisaría de Policía.

Los vecinos de las barriadas de Los Corazones, Carranque y Portada Alta, junto a los sindicatos policiales, denuncian la pérdida de los estacionamientos y culpan al Ayuntamiento de falta de previsión.

Desde el consistorio, por su parte, se trabaja en distintas opciones para la creación de hasta 160 plazas de aparcamiento para vecinos del entorno de las barriadas de Los Corazones y de Portada Alta del distrito de Cruz de Humilladero, tras la pérdida de los aparcamientos.

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