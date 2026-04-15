Investigadores europeos, artistas y vecinos de áreas rurales de Andalucía se encuentran en Genalguacil para diseñar modelos innovadores de emprendimiento colectivo

Más de una veintena de expertos de distintas disciplinas y orígenes se han dado cita durante los últimos días en el Laboratorio Internacional de Innovación Rural de Genalguacil (LAB Genalguacil) para diseñar modelos innovadores de emprendimiento colectivo que conecten el arte, la cultura y el territorio.

Este encuentro es parte del proyecto europeo Pacesetters, financiado por el programa Horizon Europe, en el que colaboran 15 entidades europeas, entre ellas la Fundación Genalguacil Pueblo Museo o la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con el objetivo de investigar cómo el arte, la cultura y la creatividad pueden situar a los pueblos como motores del innovación con perspectiva climática y social.

Entre los participantes del encuentro figuran profesionales con experiencia en innovación, financiación de impacto o desarrollo rural, así como vecinos de Genalguacil y de otras localidades como Alhama de Granada (Granada) o Grazalema (Cádiz), que han compartido conocimientos y experiencias con el fin de avanzar en el diseño de modelos de emprendimiento que combinen la cultura y la sostenibilidad.

Para ello, han partido de cuatro modelos económicos basados en necesidades locales que fueron identificados durante las fases anteriores del proyecto. A partir de ellos, han identificado conceptos de negocio que combinen los saberes del pasado con la sociedad del futuro o que impulsen la producción local de proximidad y han analizado las alternativas financieras que permiten a iniciativas de estas características encontrar los recursos necesarios para poder llevarse a cabo.

El trabajo desarrollado durante estos días abre una nueva fase del proyecto centrada en la pre-aceleración y evaluación que pretende determinar si estos modelos de emprendimiento colectivo identificados pueden generar impacto y promover la sostenibilidad ambiental, y de qué manera.

Ocho puntos de encuentro

Esta fase del proyecto se materializa a través de una serie de puntos de encuentro en forma de talleres y laboratorios que, como ha sucedido esta semana, reúnen a vecinos, personal técnico, responsables políticos, profesionales creativos, así como equipos de investigación de carácter y origen multidisciplinar.

Estos encuentros entrelazan la experiencia territorial, el conocimiento ecológico tradicional y el patrimonio cultural con las tecnologías emergentes, el arte contemporáneo y el diseño experimental.

El formato se inspira en los Encuentros de Arte que se celebran en Genalguacil en verano cada dos años desde hace más de tres décadas y han impactado en la identidad del pueblo hasta posicionarlo como un lugar destacado en el panorama del arte contemporáneo.

Los tres pilares del proyecto

Este proyecto de investigación trabaja a partir de tres pilares fundamentales. En primer lugar, estimular la confianza creativa; dicho en otras palabras, fortalecer las capacidades colectivas de acción en un contexto global marcado por la incertidumbre, la fatiga social y la crisis ecológica.

En segundo lugar, promover espacios de reflexión que reúnan a personas y entidades de procedencias muy diversas para analizar conjuntamente muchos de los elementos que nos han llevado a la percepción actual y cuáles son las principales palancas a las que agarrarse para promover ese cambio cultural, social y ambiental.

En tercer lugar, la gobernanza colectiva, compartida. Que el conocimiento adquirido sea de todos, proceda de todos y se convierta en una responsabilidad de todos. Este pilar parte de la base de que, desde el trabajo colectivo, conjunto y desde la comunidad y los objetivos comunes es como se consiguen las grandes transformaciones. Y eso es aún más relevante en un medio rural que se caracteriza por el arraigo y la pertenencia a una comunidad.