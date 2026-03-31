Las alergias respiratorias serán más intensas esta primavera

Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica la combinación de precipitaciones acumuladas durante finales del año pasado y comienzo de este, junto al aumento progresivo de las temperaturas favorece una mayor producción de polen respecto a otros años.

Por ello, los especialistas recomiendan iniciar el tratamiento desde los primeros síntomas ante el aumento del polen, así como revisar el tratamiento sintomático pautado y extremar las medidas de prevención ante las previsiones para esta primavera.

Las alergias respiratorias serán más intensas de lo habitual esta primavera.