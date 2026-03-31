DR. JAIME GARCÍA, JEFE DE ALERGOLOGÍA DE HM HOSPITALES MÁLAGA

Las alergias respiratorias serán más intensas esta primavera

El Dr. Jaime García, jefe de Alergología de HM Hospitales Málaga, nos anticipa cómo se presenta la primavera para los alérgicos.

Redacción

Málaga |

Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica la combinación de precipitaciones acumuladas durante finales del año pasado y comienzo de este, junto al aumento progresivo de las temperaturas favorece una mayor producción de polen respecto a otros años.

Por ello, los especialistas recomiendan iniciar el tratamiento desde los primeros síntomas ante el aumento del polen, así como revisar el tratamiento sintomático pautado y extremar las medidas de prevención ante las previsiones para esta primavera.

Las alergias respiratorias serán más intensas de lo habitual esta primavera.

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